U Splitu se održava endoskopska radionica - simpozij iz područja gastroenterološke endoskopije "Split Live Endoscopy 2026."

U organizaciji Zavoda za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatskog gastroenterološkog društva i Europskog društva za gastrointestinalnu endoskopiju u Splitu će se održati endoskopska radionica - simpozij iz područja gastroenterološke endoskopije "Split Live Endoscopy 2026."

Simpozij će se održati 18. i 19. rujna 2026. u hotelu „Brig“. Skup je namijenjen specijalistima gastroenterolozima i kirurzima, specijalizantima i medicinskim sestrama i tehničarima tih struka, anesteziološkim sestrama i tehničarima te radiološkim inžinjerima.

Split Live Endoscopy Workshop okuplja interventne endoskopičare iz vodećih hrvatskih centara i međunarodno priznate stručnjake kako bi razmijenili znanje, predstavili najnovija dostignuća te unaprijedili kliničku praksu i skrb o pacijentima. Dvodnevni simpozij obuhvaća napredna predavanja, prijenose endoskopskih zahvata uživo te fokus na primjenu endoskopskog ultrazvuka uz sudjelovanje domaćih i međunarodnih stručnjaka.