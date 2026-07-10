U Splitu se obilježava blagdan sv. Benedikta: Održava se okrugli stol o budućnosti Europe

Hrvatska udruga Benedikt u subotu, 11. srpnja, u Splitu organizira svečani program u povodu blagdana sv. Benedikta, zaštitnika Europe i nebeskog zaštitnika Udruge. Ovogodišnje obilježavanje ujedno je i dio proslave 15. obljetnice djelovanja Udruge.

Program počinje u 18:30 svetom misom u crkvi sv. Katarine Aleksandrijske, koju će predslaviti don Mladen Parlov, duhovnik Udruge.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon mise, u 19:30 sati u dvorani "Vinko Draganja" Dominikanskog samostana održat će se okrugli stol pod nazivom "Europa danas: izazovi, identitet, budućnost".

Na raspravi će sudjelovati prof. dr. sc. Pavo Barišić, prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, dr. sc. Miro Kovač, Davor Ivo Stier i don Mladen Parlov, a moderator će biti dr. sc. Stipe Kljaić. Uvodnu riječ održat će predsjednik Hrvatske udruge Benedikt Radoslav Zaradić.

Sudionici će raspravljati o europskom identitetu, sigurnosnim izazovima, političkoj stabilnosti i budućnosti europskog projekta, s posebnim naglaskom na kulturne i vrijednosne temelje Europe. Organizatori ističu da će interdisciplinarni sastav govornika omogućiti razmjenu mišljenja iz perspektive filozofije, sigurnosnih studija, diplomacije, europske politike i teologije.

Sv. Benedikta papa Pavao VI. proglasio je 1964. godine zaštitnikom Europe, a za Hrvatsku udrugu Benedikt ovaj blagdan ima i posebno značenje jer je riječ o njezinu nebeskom zaštitniku.

Ulaz na sva događanja je slobodan.