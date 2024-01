U SPLITU SE NE ŠTRAJKA NA ŽUPANIJSKOM SUDU Treći dan bijelog štrajka na sudovima, rat podacima se nastavlja

Ministarstvo: I dalje nizak broj odgođenih ročišta

Prema podacima iz eSpisa danas je odgođeno tek 38 posto ročišta, odnosno 1.099 od 2.875. Ako uzmemo u obzir da je u danima bez štrajka prosjek dnevnih otkazivanja 13 posto, današnji postotak još je i manji – 25 posto. Unatoč onome što tvrde iz Udruge hrvatskih sudaca, iz ovih podataka je vidljivo kako se većina hrvatskih sudaca nije odlučila za štrajk ni treći dan zaredom. (...) Nemoguće je da su svih 1.869 današnja neodgođena ročišta uistinu ocijenjena kao hitna, priopćeno je iz Ministarstva pravosuđa i uprave, javlja HRT.

Tvrde da Udruga hrvatskih sudaca (UHS) plasira netočne informacije, budući da prema Zakonu o sudovima - suci prvog i drugog stupnja moraju sve promjene u radu na ročištima moraju upisivati i eSpis. Pri tom naglašavaju kako u Hrvatskoj ima 1.620 sudaca koji odlučuje u prvom i drugom stupnju naspram tek 368 sudskih savjetnika koji donose odluke. Dodaju i kako je i većina sudaca Općinskog suda u Splitu svoja ročišta odgodila zbg preseljenja.

- U drugom najvećem Županijskom sudu u Splitu suci ne sudjeluju u štrajku, a prema informacijama iz eSpisa - nijedno ročište nije otkazano na Županijskom sudu u Dubrovniku i Slavonskom Brodu. Na Upravnom sudu u Rijeci samo su četiri ročišta odgođena, a samo po jedno ročište na Županijskim sudovima u Bjelovaru, Vukovaru, Osijeku, Zadru i Puli, napominju iz Ministarstva.

Plaće sudaca od 2.685 do 3.460 eura, bez dodataka

Prošli tjedan Udruga hrvatskih sudaca odbila je čak dvaput vlastiti zahtjev o uvođenju materijalnih prava, čime bi se neto primanja sudaca uvećala za gotovo 700 eura u prosjeku u manje od godinu dana. Svi podaci o plaćama sudaca dobiveni su iz sustava Centraliziranog obračuna plaća te se iz njih vidi da se prosječna mjesečna neto plaća najvećeg broja sudaca lani već uvećala za 583 eura.

Tako su primanja sudaca županijskih sudova porasle na oko 2.685 eura, a uskočkih sudaca na oko 3.090 eura, sudaca visokih sudova na 3.023 eura. Plaće sudaca na Vrhovnom sudu u prosjeku su povećane na 3.460 eura. Ono što Udruga Hrvatskih sudaca također zaboravlja jest da, osim što su dva puta povećavane osnovice, 2019. za 6 posto i 2023. za 13 posto, udvostručene su i naknade za dežurstva i povećane naknade za upućivanje sudaca na viši sud, stoji u priopćenju.

Bez ultimatuma, poziv na dijalog

- Uvođenjem materijalnih prava u visini od 115 eura mjesečna bi se primanja sudaca dodatno povećala. Udruga je to odbila i pozvala na štrajk kojem se, srećom za hrvatske građane, nije odazvala većina sudaca, stoji u prioćenju. Ministarstvo ostaje otvoreno za dijalog, ali ističemo da se on ne može odvijati u atmosferi ultimatuma i prijetnji poput one o bojkotu rada u izbornim povjerenstvima koju je osudio i predsjednik Vrhovnog suda. Prijedlog Ministarstva koji je u skladu sa zahtjevom udruge i dalje postoji, razgovori se mogu nastaviti, ali za sve ostale dogovore izuzev uvođenja materijalnih prava, potrebno je prvo urediti sustav plaća državnih službenika i namještenika, kako je s Udrugom komunicirano nakon štrajka službenika.