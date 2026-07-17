U Splitu pronađena zlatna narukvica: Vlasnica se poziva da se javi

U City Centeru one Split jutros je pronađena zlatna narukvica za koju nalaznica vjeruje da ima posebnu sentimentalnu vrijednost.

Riječ je o narukvici specifičnog oblika, a kako bi se nakit vratio osobi kojoj pripada, nalaznica poziva vlasnicu da joj se javi i opiše narukvicu kako bi se potvrdilo vlasništvo i dogovorio povrat.

Ako ste jutros u City Centeru one Split izgubili zlatnu narukvicu ili znate osobu koja je traži, javite se redakciji (info@dalmacijadanas.hr) kako bi ovaj vrijedan predmet ponovno završio u pravim rukama.