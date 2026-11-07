U Splitu prikazan film o jednom od najutjecajnijih Hrvata u Vatikanu: "Takvi filmovi obično se rade kad ljudi umru, a ja sam još živ"

U Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu u petak, 6. studenoga, prikazan je dokumentarni film „Tiha moć” redatelja Jakova Sedlara, posvećen životu i djelovanju nadbiskupa Nikole Eterovića, apostolskog nuncija u Njemačkoj.

Riječ je o hrvatskom crkvenom diplomatu koji je tijekom svoje dugogodišnje karijere djelovao u samom vrhu vatikanske diplomacije, a osobito važnu ulogu imao je u vrijeme međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Projekciji je nazočio i sam Eterović, koji je okupljene nasmijao iskrenim priznanjem o tome kako je reagirao kada mu je Sedlar predložio snimanje filma.

"Takav film se obično radi o ljudima kad umru, kad ih više nema, a ja sam još živ”, prisjetio se nadbiskup svoje prve reakcije na redateljevu zamisao.

Ipak, na kraju je pristao sudjelovati u projektu, smatrajući da kao jedan od malobrojnih živućih svjedoka važnih događaja iz vremena svojeg djelovanja u Vatikanu ima odgovornost podijeliti vlastita iskustva.

Od Brača i Splita do vrha vatikanske diplomacije

Osamdesetominutni dokumentarac prati životni put Nikole Eterovića od rodnih Pučišća na Braču, preko školovanja u Splitu, do svećeničkog ređenja 1977. godine i ulaska u diplomatsku službu Svete Stolice 1980. godine.

Kroz arhivske snimke, fotografije i svjedočanstva njegovih suradnika, prijatelja i crkvenih dostojanstvenika prikazane su brojne etape njegove karijere.

Eterović je službovao u Obali Bjelokosti, Španjolskoj i Nikaragvi, a potom i u Državnom tajništvu Svete Stolice.

Posebno mjesto u filmu zauzima razdoblje raspada Jugoslavije i Domovinskog rata, kada je Eterović, djelujući u Vatikanu, pridonosio razumijevanju hrvatskih prilika i diplomatskim nastojanjima za međunarodno priznanje hrvatske neovisnosti.

Njegova diplomatska karijera nastavila se tijekom četiriju pontifikata.

Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 1999. godine apostolskim nuncijem u Ukrajini, gdje je sudjelovao u pripremi povijesnog Papina posjeta toj zemlji. Godine 2004. postao je generalni tajnik Biskupske sinode, a tu je dužnost obnašao gotovo deset godina.

Od 2013. godine obnaša službu apostolskog nuncija u Njemačkoj.

Sedlar: „Ne predstavljamo samo film o jednom velikom čovjeku”

Na početku večeri okupljenima se obratio redatelj Jakov Sedlar, koji je izrazio zadovoljstvo što je dokumentarac, nakon Münchena, Berlina, Zagreba i Vinkovaca, predstavljen i splitskoj publici.

Naglasio je kako Split ima posebno mjesto u Eterovićevu životu jer je upravo u tom gradu proveo dio školovanja i duhovnog oblikovanja.

„Večeras ne predstavljamo samo film o jednom velikom čovjeku, nego odajemo počast životu koji je obilježio Crkvu, diplomaciju i međunarodne odnose”, poručio je Sedlar.

Objasnio je kako film nije zamišljen samo kao biografski prikaz crkvenog velikodostojnika, nego i kao priznanje njegovu dugogodišnjem služenju Crkvi, Svetoj Stolici i međunarodnoj zajednici.

Pritom je istaknuo kako se veličina čovjeka ne mjeri samo dužnostima koje je obnašao, nego i tragom koji je ostavio u životima drugih.

„Nisam znao da ću u odlučnim vremenima raditi u Državnom tajništvu”

Nakon projekcije nadbiskup Eterović osvrnuo se na svoje diplomatsko djelovanje i okolnosti u kojima je imao priliku pridonijeti hrvatskim nastojanjima za međunarodno priznanje.

„Kad sam išao u crkvenu diplomaciju, nisam znao da ću u tim odlučnim vremenima raditi u Državnom tajništvu”, kazao je.

Govoreći o stajalištu Svete Stolice prema Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata, naglasio je kako zauzimanje pape Ivana Pavla II. i vatikanske diplomacije nije bilo utemeljeno na činjenici da je Hrvatska većinski katolička zemlja.

Prema njegovim riječima, presudno je bilo to što je Hrvatska bila izložena agresiji i imala pravo na samoobranu.

Istaknuo je kako su ta načela univerzalna te da bi se trebala primjenjivati i prema drugim narodima koji se nađu u sličnim okolnostima.

Prisjetio se studentskih dana i navijanja za Hajduk

Posebno emotivan dio večeri bio je Eterovićev povratak uspomenama na Split, grad u kojem je pohađao klasičnu gimnaziju i dvije godine studirao na fakultetu.

Iako ga je diplomatska služba odvela u brojne europske i svjetske zemlje, naglasio je kako je sa Splitom ostao povezan.

Posebno je pozdravio splitsko-makarskog nadbiskupa u miru mons. Marina Barišića, s kojim je dijelio studentske dane u Rimu.

Tom se prilikom prisjetio i njihova zajedničkog navijanja za Hajduk, što je splitskoj publici dalo još jedan osoban detalj iz života istaknutog crkvenog diplomata.

„Opće dobro stavljajte na prvo mjesto”

Na kraju svojeg obraćanja Eterović je izrazio nadu da će film biti poticaj posebno mladim ljudima.

Pozvao ih je na odgovorno djelovanje u sredinama i okolnostima u kojima žive, naglasivši važnost služenja domovini i zajednici.

Poručio im je da „opće dobro stavljaju na prvo mjesto”, ispred osobnih, obiteljskih ili stranačkih interesa.

Dokumentarni film „Tiha moć” ujedno približava široj publici način funkcioniranja vatikanske diplomacije i njezinu ulogu u međunarodnim odnosima. Tematski se nadovezuje na istoimenu knjigu koju je 2024. godine objavila Kršćanska sadašnjost.

Sedlar najavio novi film o Vukovaru

Na završetku večeri Sedlar je zahvalio nadbiskupu Eteroviću na suradnji i povjerenju tijekom nastanka dokumentarca.

Najavio je i svoj novi filmski projekt posvećen Vukovaru.

Za njegovu realizaciju namijenjen je prihod od prodaje prigodnog izdanja koje obuhvaća pet dokumentarnih filmova: o nadbiskupu Nikoli Eteroviću, kardinalima Franji Šeperu, Alojziju Stepincu i Franji Kuhariću te film „Sveta Hrvatska”, posvećen hrvatskim svecima i mučenicima.

Splitska projekcija tako je publici približila životni put čovjeka koji je iz malih Pučišća na Braču stigao do najviših razina diplomacije Svete Stolice, a pritom ostao povezan sa svojim zavičajem i Splitom.