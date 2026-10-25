U Splitu preminula šesta žrtva požara u Omišu

U Kliničkom bolničkom centru Split jutros je preminula pacijentica rođena 1960. godine, koja se liječila od teških ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području.
Tužnu vijest potvrdili su iz KBC-a Split.
„U KBC-u Split jutros je preminula pacijentica (1960. godište) koja se liječila od teških ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području.
Tijekom liječenja poduzete su sve potrebne medicinske mjere i postupci intenzivne skrbi, no zbog težine zadobivenih ozljeda, nažalost, nastupio je smrtni ishod.
Obitelji preminule pacijentice izražavamo iskrenu sućut”, priopćili su iz KBC-a Split.
Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o šestoj žrtvi požara na omiškom području.
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