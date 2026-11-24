Svečano predstavljanje monografije održano je u utorak, 24. studenoga, u sklopu istoimene izložbe koja splitskoj publici približava djela starih europskih majstora iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt.

Autori monografije su dr. sc. Antonia Došen, dr. sc. Ljerka Dulibić, dr. sc. Ivan Ferenčak, mr. art. Jasminka Podgorski i dr. sc. Tanja Trška, dok recenzije potpisuju dr. sc. Mateja Breščak i dr. sc. Danko Šourek.

Monografija na gotovo 240 stranica donosi rezultate novih istraživanja više od 40 umjetnina, a nastala je kao nastavak istraživačkog rada započetog izložbenim projektom u Narodnoj galeriji u Ljubljani 2024. godine.

Umjetnine otkrivaju povijest hrvatskog kolekcionarstva

Jedna od autorica monografije i vanjska suradnica na projektu, dr. sc. Ljerka Dulibić, prije predstavljanja nam je kazala o povijesti Zbirke slikarstva, kojoj je posvetila uvodno poglavlje publikacije.

Istaknula je kako je tijekom istraživanja posebno zanimljiva bila spoznaja da odabrana umjetnička djela, osim svoje likovne vrijednosti, omogućuju i bolje razumijevanje nastanka i razvoja same muzejske zbirke.

„Iako smo djela koja su zastupljena u ovoj monografiji izabrali prvenstveno s obzirom na njihovu likovnu kvalitetu, na njihovu likovnu vrijednost, ispostavilo se da nam taj odabir na neki način pomaže prikazati i samu genezu zbirke”, kazala je Dulibić.

Pojasnila je kako istraživanje prati razvoj zbirke od prvih inicijativa za prikupljanje i čuvanje slika starih majstora unutar institucije prvenstveno usmjerene na umjetnički obrt, pa sve do promjena koje je zbirka doživjela tijekom svoje povijesti.

Od aristokratskih obitelji do građanske elite

Govoreći o umjetnicima i djelima zastupljenima u monografiji, Dulibić je istaknula njihov širok geografski i kronološki raspon.

Posebno je zanimljiva povezanost tih umjetnina s hrvatskom sredinom. Iako mnoga djela svojim mjestom i vremenom nastanka nisu izravno vezana uz Hrvatsku, njihova kasnija sudbina mnogo govori o domaćim kolekcionarima.

„Ona svojom kasnijom sudbinom pokazuju ambicije, želje, dosege i ograničenja hrvatskih sakupljača tijekom nekoliko generacija”, istaknula je Dulibić.

Riječ je o razdoblju koje obuhvaća aristokratske obitelji 19. stoljeća i njihove nasljednike, sve utjecajniju građansku elitu 20. stoljeća, osobito u međuratnom razdoblju, pa sve do najnovijih muzejskih akvizicija.

Na taj način monografija, osim povijesti umjetnosti, donosi i uvid u društvene i kulturne okolnosti koje su oblikovale odnos prema umjetničkoj baštini u Hrvatskoj.

Remek-djela europskih majstora na splitskoj Pjaci

Splitska publika u Staroj gradskoj vijećnici ima priliku razgledati 28 umjetnina nastalih između 14. i 18. stoljeća.

Među izloženim djelima nalaze se slike Andrije Medulića, Jana Victorsa, Guida Renija i njegove radionice, grafički listovi nastali prema djelima Julija Klovića, Michelangela i Petera Paula Rubensa, kao i vrijedne kasnogotičke i barokne sakralne skulpture.

Posebnu vrijednost izložbi daju restauratorska istraživanja koja su omogućila otkrivanje prethodno nepoznatih detalja na pojedinim umjetninama.

Izložbu zajednički organiziraju Muzej za umjetnost i obrt i Muzej grada Splita.

Besplatna stručna vodstva za građane

Uz predstavljanje monografije organiziran je i popratni program besplatnih stručnih vodstava, tijekom kojih će zainteresirani građani imati priliku doznati više o restauriranju umjetnina, grafici starih majstora i povijesti izloženih djela.

Monografiju je do 26. studenoga moguće kupiti po promotivnoj cijeni od 45 eura.

Izložba „Umjetnost starih majstora” ostaje otvorena do 21. veljače 2027. godine, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.