U Splitu predstavljena medalja kraljice Jelene Slavne: Izrađeno samo 200 primjeraka, jedan medaljon uručen i papi Lavu

Povodom 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene Slavne, Splitsko-dalmatinska županija predstavila je prigodnu medalju posvećenu jednoj od najvažnijih žena hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti. Riječ je o umjetničkom djelu akademskog kipara i profesora Duje Matetića, izrađenom u ograničenoj nakladi od 200 primjeraka.

Medalju su na svečanom predstavljanju javnosti približili zamjenik župana Stipe Čogelja, pročelnik županijskog Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Željko Primorac te sam autor.

Čogelja: „Zašto ne bismo veličali stvarne ljude i događaje iz naše povijesti?”

Zamjenik župana Stipe Čogelja istaknuo je da predstavljanje medalje dolazi u razdoblju obilježavanja nekoliko važnih obljetnica hrvatske povijesti, među kojima su 1050 godina od smrti kraljice Jelene, 950 godina od krunidbe kralja Zvonimira te 1100 godina Hrvatskog Kraljevstva.

„Splitsko-dalmatinska županija od prošle godine, od obilježavanja 1100 godina Hrvatskog Kraljevstva, odaje počast svima onima koji su utkali sebe u stvaranje naše Hrvatske”, rekao je Čogelja.

Naglasio je kako Hrvatska ima brojne povijesne osobe i događaje čiju važnost potvrđuju sačuvani izvori i arheološki nalazi.

„Zašto, kada neke zemlje veličaju svoju povijest, čak i onu koja je na mitološkoj razini, ne bismo veličali stvarne ljude i događaje za koje imamo arheološke dokaze, kao što je natpis kraljice Jelene pronađen na Gospinu otoku u Solinu?”, upitao je.

Prema njegovim riječima, obilježavanje ovakvih obljetnica nije samo podsjećanje na prošlost.

„Time pokazujemo da, cijeneći našu prošlost, cijenimo i sadašnjost i budućnost”, poručio je.

Primjerak uručen papi Lavu

Čogelja je posebno istaknuo da prigodne medalje, osim povijesne i umjetničke vrijednosti, mogu imati važnu ulogu u predstavljanju Hrvatske stranim državnicima i uglednicima.

Podsjetio je da su Split i Splitsko-dalmatinska županija posljednjih godina ugostili niz međunarodnih dužnosnika, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, jordanski prijestolonasljednik i princ Albert od Monaka.

„Ovim zlatnikom, možemo reći, na neki način, uvažavajući svoju povijest, dajemo dar tim ljudima kako bi znali da je Hrvatska već odavno priznat i prepoznat dio međunarodne i europske zajednice”, kazao je Čogelja.

Otkrio je i zanimljiv detalj povezan s Vatikanom.

„Ovaj medaljon nedavno je, tijekom županova posjeta Vatikanu, uručen i papi Lavu. Mislim da je to vrlo važno napomenuti”, istaknuo je.

Zamjenik župana zahvalio je autoru Duji Matetiću, profesoru Umjetničke akademije u Splitu, podsjetivši i na nedavno potpisani sporazum o suradnji Županije s tom ustanovom.

Naglasio je da je jedan od ciljeva županijske kulturne politike povezivanje umjetnika, ustanova i drugih sudionika kulturnog života Splita i Dalmacije.

Primorac najavio oratorij „Petar Svačić”

Pročelnik Željko Primorac istaknuo je da Splitsko-dalmatinska županija nizom projekata nastoji približiti najstariju hrvatsku povijest široj javnosti, a posebno mlađim generacijama.

„Velike obljetnice su ispred i iza nas. Imamo čast obilježavati 1100. obljetnicu Hrvatskog Kraljevstva, 950. obljetnicu krunidbe kralja Zvonimira i 1050. obljetnicu smrti kraljice Jelene”, rekao je Primorac.

Objasnio je da Županija ulaže sredstva u istraživanje i predstavljanje arheološke baštine te pomaže jedinicama lokalne samouprave u projektima povezanima s hrvatskom poviješću.

Najavio je i novi kulturni projekt.

„Ovom prilikom najavljujemo i oratorij 'Petar Svačić', u čast i slavu našeg posljednjeg kralja”, kazao je.

Primorac smatra da Splitsko-dalmatinska županija ima posebnu odgovornost u očuvanju ranosrednjovjekovne baštine jer je upravo na tom području nastajala hrvatska država.

„Temeljno poslanje našeg Odjela i naše Županije jest očuvati i prezentirati tu baštinu”, naglasio je.

„Sve ovo radimo zbog najmlađih”

Govoreći o budućim generacijama, Primorac je istaknuo da povijesne obljetnice trebaju imati i obrazovnu vrijednost.

„Nadam se kako će i najmlađi u našem društvu kroz ove velike obljetnice steći neka znanja o našim počecima, o najstarijoj hrvatskoj državi i hrvatskoj državnosti. Sve ovo na koncu radimo zbog njih”, poručio je.

Podsjetio je da je Županija nedavno tiskala i stripove posvećene kralju Tomislavu i svetom Jeri, kojima se povijesne teme nastoje približiti djeci i mladima.

„Bez veze s korijenima, s počecima, nema ni sretne budućnosti”, zaključio je Primorac.

Autor otkrio simboliku: Na jednoj strani kraljica, na drugoj njezin sarkofag

Akademski kipar Duje Matetić objasnio je da je prilikom oblikovanja medalje želio povezati dvije dimenzije kraljice Jelene: njezinu stvarnu povijesnu osobnost i simboličko značenje koje je tijekom stoljeća stekla u hrvatskom narodu.

„Vodio sam se idejom dviju pojavnosti kraljice Jelene. Jedna je ona povijesna, utemeljena na njezinu stvarnom postojanju, koje se može iščitati iz sačuvanih povijesnih izvora. Druga je njezin lik koji se oblikovao kroz transgeneracijsko iskustvo i pamćenje jednoga naroda, u kojem je Jelena izrasla i postala simbol nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta”, objasnio je Matetić.

Te dvije dimenzije prikazane su na suprotnim stranama medalje.

Na prednjoj strani nalazi se umjetnička interpretacija lika kraljice Jelene, oblikovana u skladu s dugom tradicijom njezina prikazivanja u hrvatskoj likovnoj umjetnosti.

Oko njezina lika ispisan je latinski natpis „Helena famosa Regina Croatorum”, koji se odnosi na Jelenu kao slavnu hrvatsku kraljicu.

Na poleđini medalje nalazi se prikaz njezina sarkofaga.

„Sarkofag je svojevrstan simbolički pečat koji svjedoči o njezinoj povijesnoj prisutnosti”, rekao je autor.

Oko prikaza sarkofaga nalazi se dio poznatog latinskog epitafa koji Jelenu slavi kao majku siročadi i zaštitnicu udovica, dok su iznad i ispod motiva istaknute godine 976. i 2026.

Matetić je otkrio i tehničke pojedinosti izrade prigodnog izdanja.

Medalja je izrađena od patinirane bronce tehnikom kovanja, promjera je 65 milimetara, a ukupno je proizvedeno 200 primjeraka.