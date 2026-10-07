U Splitu predstavljena knjiga Ivane Čapeta Rakić 'Između pobožnosti i politike'

U Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita danas je održano predstavljanje knjige „Između pobožnosti i politike – Ikonografija Ružarija prije i poslije Bitke kod Lepanta u venecijanskom kontekstu“, autorice Ivane Čapeta Rakić.

Predstavljanje je održano u večernjim satima u Papalićevoj ulici, a knjiga donosi temu koja povezuje povijest umjetnosti, religijsku ikonografiju i politički kontekst jednog važnog razdoblja europske i mediteranske povijesti.

O knjizi su govorili izv. prof. dr. sc. Nikša Varezić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Joško Belamarić, emeritus Instituta za povijest umjetnosti, te Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije.

O svom djelu govorila je i sama autorica, izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić.

Knjiga se bavi ikonografijom Ružarija u razdoblju prije i nakon Bitke kod Lepanta, promatrajući je u venecijanskom kontekstu te kroz odnos vjerske pobožnosti i političkih okolnosti toga vremena.

Poseban dio splitskog predstavljanja bio je posvećen glazbenom programu. Kao glazbeni gosti nastupili su Tedi Spalato i Damir Rakić, koji su svojim izvedbama upotpunili večer u prostoru Muzeja grada Splita.