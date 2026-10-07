U Splitu predstavljanje knjige "Između pobožnosti i politike" autorice Ivane Čapete Rakić

U Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita u srijedu, 7. listopada, bit će predstavljena knjiga "Između pobožnosti i politike: Ikonografija Ružarija prije i poslije Bitke kod Lepanta u venecijanskom kontekstu" autorice izv. prof. dr. sc. Ivane Čapete Rakić. Predstavljanje knjige održat će se s početkom u 18 sati, a o knjizi će govoriti izv. prof. dr. sc. Nikša Varezić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Joško Belamarić, profesor emeritus Instituta za povijest umjetnosti, te Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije. O knjizi će govoriti i sama autorica.

Knjiga donosi istraživanje ikonografije Ružarija u venecijanskom kontekstu, s posebnim osvrtom na razdoblje prije i nakon Bitke kod Lepanta, jedne od ključnih pomorskih bitaka europske povijesti. U središtu je teme odnos pobožnosti, umjetničkih prikaza i političkih okolnosti, odnosno načini na koje se religijska simbolika oblikovala i tumačila u širem povijesnom kontekstu.

Predstavljanje će dodatno obogatiti posebni glazbeni gosti, Tedi Spalato i Damir Rakić, koji će svojim nastupom upotpuniti večer posvećenu znanstvenom istraživanju, kulturnoj baštini i umjetnosti. Događanje se održava u Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita, na adresi Papalićeva ulica 1, a organizira se uz sudjelovanje i potporu partnerskih institucija, među kojima su Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Filozofski fakultet u Rijeci i Splitsko-dalmatinska županija.

Predstavljanje knjige prilika je za susret sa znanstvenim i kulturnim doprinosom istraživanju sakralne umjetnosti te za promišljanje isprepletenosti religijskih, umjetničkih i političkih procesa koji su obilježili europsku povijest.