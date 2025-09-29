U Splitu potpisan ugovor za izgradnju Sportskog centra u Vučevici vrijedan 8 milijuna eura

Danas je u Splitu, u nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpisan ugovor između Ministarstva turizma i sporta i Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici u svrhu organizacije Europskih sveučilišnih igara (ESI) 2028. godine u Splitu. Ugovor su potpisali ministar turizma i sporta Tonči Glavina i župan Blaženko Boban, a temeljem Odluke o sufinanciranju navedenog projekta, koju je u petak donijela Vlada.
„Ovaj projekt realizira se u sklopu obnove i izgradnje sportske infrastrukture za osiguravanje svih optimalnih uvjeta za održavanje Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, kojima će domaćin biti Split i Splitsko-dalmatinska županija. Sportski centar u Vučevici bit će moderan multifunkcionalni, a mora biti završen do početka Igara kada će biti stavljen na raspolaganje Hrvatskom akademskom sportskom savezu za treninge i natjecanja. Nakon završetka ovog velikog događaja, ostat će na korištenje svim građanima za provođenje sportskih aktivnosti“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora ministar Tonči Glavina.
Vlada je za sufinanciranje ovog projekta osigurala 8 milijuna eura te je to nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj. Podsjetimo, do sada je sufinancirana obnova ili izgradnja više od 450 projekata u vrijednosti većoj od 50 milijuna eura, a nedavno je potpisan i sporazum između Ministarstva turizma i sporta i Sveučilišta u Splitu o sufinanciranju izgradnje Sveučilišnog sportskog centra Split, koji isto mora biti izgrađen do 2028. godine. Isto tako, Vlada će sudjelovati i u izgradnji ili obnovi Gradskog stadiona Poljud ili novog stadiona u Splitu, na isti način kao i što sudjeluje u izgradnji novog stadiona u Zagrebu odnosno dijelit će troškove financiranja u suradnji s Gradom u omjeru 50:50.