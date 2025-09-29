U Splitu potpisan ugovor za izgradnju Sportskog centra u Vučevici vrijedan 8 milijuna eura

Danas je u Splitu, u nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpisan ugovor između Ministarstva turizma i sporta i Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici u svrhu organizacije Europskih sveučilišnih igara (ESI) 2028. godine u Splitu. Ugovor su potpisali ministar turizma i sporta Tonči Glavina i župan Blaženko Boban, a temeljem Odluke o sufinanciranju navedenog projekta, koju je u petak donijela Vlada.

„Ovaj projekt realizira se u sklopu obnove i izgradnje sportske infrastrukture za osiguravanje svih optimalnih uvjeta za održavanje Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, kojima će domaćin biti Split i Splitsko-dalmatinska županija. Sportski centar u Vučevici bit će moderan multifunkcionalni, a mora biti završen do početka Igara kada će biti stavljen na raspolaganje Hrvatskom akademskom sportskom savezu za treninge i natjecanja. Nakon završetka ovog velikog događaja, ostat će na korištenje svim građanima za provođenje sportskih aktivnosti“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora ministar Tonči Glavina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vlada je za sufinanciranje ovog projekta osigurala 8 milijuna eura te je to nastavak kontinuiranih ulaganja u sportsku infrastrukturu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj. Podsjetimo, do sada je sufinancirana obnova ili izgradnja više od 450 projekata u vrijednosti većoj od 50 milijuna eura, a nedavno je potpisan i sporazum između Ministarstva turizma i sporta i Sveučilišta u Splitu o sufinanciranju izgradnje Sveučilišnog sportskog centra Split, koji isto mora biti izgrađen do 2028. godine. Isto tako, Vlada će sudjelovati i u izgradnji ili obnovi Gradskog stadiona Poljud ili novog stadiona u Splitu, na isti način kao i što sudjeluje u izgradnji novog stadiona u Zagrebu odnosno dijelit će troškove financiranja u suradnji s Gradom u omjeru 50:50.