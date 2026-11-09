U Splitu postoji mjesto gdje djeca rođendane slave uz kistove i glinu, a odrasli otkrivaju umjetnika u sebi: „Sve smo izgradili vlastitim snagama“

U vremenu u kojem sve više sati provodimo pred ekranima, a svakodnevica se često svodi na posao, obveze i neprestanu žurbu, postoji nešto gotovo zaboravljeno u jednostavnom zadovoljstvu stvaranja vlastitim rukama. Oblikovati komad gline, prvi put stati pred slikarsko platno ili otkriti da u nama postoji kreativnost za koju nismo ni znali može biti sasvim drukčiji način provođenja slobodnog vremena.

Upravo se na toj ideji već više od 15 godina razvija jedna zanimljiva splitska priča. Atelier mARTa, umjetnički centar koji djeluje na dvije adrese, Poljičkoj cesti 21 i u Šimićevoj ulici 2, postao je mjesto susreta različitih generacija, umjetničkog obrazovanja, druženja i kreativnog izražavanja. Ondje se ne traži prethodno iskustvo, a polaznike povezuje želja da nauče nešto novo, opuste se ili jednostavno naprave nešto svoje.

Iza cijele priče stoji Tina Jukić Banjan, akademska kiparica, koja je svoju ljubav prema umjetnosti odlučila podijeliti s drugima. Ono što je započelo kao potreba za vlastitim prostorom za stvaranje s vremenom je preraslo u mjesto s raznovrsnim programima za djecu i odrasle.

Od vlastitog ateljea do mjesta koje već 15 godina okuplja Splićane

Tina je kiparstvo diplomirala na Umjetničkoj akademiji u Splitu pod mentorstvom poznatog hrvatskog kipara Kuzme Kovačića. Umjetnost je bila dio njezina života mnogo prije otvaranja ateljea, a posebnu povezanost oduvijek je osjećala s glinom, materijalom koji joj i danas zauzima posebno mjesto u radu.

– Diplomirala sam kiparstvo na Akademiji u Splitu, pod mentorstvom profesora Kuzme Kovačića, a Atelier sam otvorila nekoliko godina kasnije i evo, djelujemo već preko 15 godina. Stvaram cijeli život i uživam u radu s različitim materijalima, no glina mi je ipak najdraža. Ideja za otvaranje Ateliera mARTa došla je sasvim prirodno – najprije da stvorim sebi neki svoj radni prostor, a onda se rodila želja da prenesem svoje znanje i drugima – govori nam Tina Jukić Banjan.

Danas u radu ateljea sudjeluju i magistra kiparstva Pija Midžor te akademski slikar Anton Davidović, uz vanjske suradnike i gostujuće umjetnike. Stručnost voditelja pritom je važan dio koncepta: polaznici ne dolaze samo provesti nekoliko ugodnih sati nego i naučiti konkretne umjetničke tehnike.

– Polaznici to itekako cijene jer prepoznaju vrhunsku stručnost i posvećenost našeg tima. Upravo taj stručni pristup daje im sigurnost i priliku da uče iz prve ruke od ljudi koji istinski poznaju i žive svoj zanat – ističe osnivačica.

Posebno je zanimljivo što u ateljeu stvaraju pripadnici različitih generacija. Netko se s kistom ili glinom susreće prvi put, netko se nakon mnogo godina vraća svojoj staroj ljubavi prema umjetnosti, a nekima kreativni rad postaje važan dio svakodnevice.

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– Profil polaznika je vrlo raznolik – od mlađih do starijih generacija. Ono što je najljepše jest to što se te generacije međusobno divno nadopunjuju i stvaraju ugodnu, poticajnu atmosferu – kaže Tina.

Dječji rođendani na drukčiji način: Umjesto klasične igraonice, mali umjetnički studio

Jedan od zanimljivijih programa Ateliera mARTa odnosi se na kreativne dječje rođendane, osmišljene kao alternativa uobičajenim proslavama u igraonicama. Ideja je jednostavna: umjesto da djeca budu samo sudionici organizirane zabave, postaju mali umjetnici koji tijekom rođendana izrađuju vlastite radove.

Proslava traje dva sata, a djeca pod vodstvom edukatora mogu slikati, crtati, izrađivati predmete od gline ili sudjelovati u drugim kreativnim aktivnostima, ovisno o odabranom programu. Prostor je namijenjen slavljeniku i njegovim gostima, a organizacija uključuje materijale, dekoraciju i druge sadržaje potrebne za proslavu.

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Ono što takav rođendan čini drukčijim jest činjenica da svako dijete stvara vlastiti rad koji mu ostaje kao uspomena. Slikarski radovi mogu se ponijeti kući, dok je za keramičke predmete potrebno pričekati završetak postupka sušenja i pečenja.

Takve proslave istodobno potiču maštu, strpljenje i suradnju. Djeca se upoznaju s različitim materijalima i tehnikama, a pritom imaju priliku otkriti koliko zadovoljstva može donijeti nešto što su izradila vlastitim rukama.

Kist, glina i čaša vina: Umjetnost kao predah od svakodnevice

Dok najmlađi otkrivaju čari kreativnih rođendana, za odrasle je osmišljen drukčiji oblik druženja. Radionice koje povezuju umjetnost i vino namijenjene su upravo onima koji žele isprobati nešto novo, čak i ako posljednji put nisu držali kist u ruci još od školskih dana.

Koncepti poput Paint & Wine, Ceramic & Wine i Pottery & Wine spajaju slikanje, oblikovanje gline ili rad na lončarskom kolu s opuštenim druženjem uz čašu vina. Nije potrebno prethodno znanje, a voditelji polaznike postupno upoznaju s tehnikama i pomažu im u izradi vlastitih radova.

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Takav program može biti zanimljiv izbor za izlazak s prijateljima, proslavu posebne prigode, zajedničko iskustvo para ili druženje kolega iz radnog okruženja. Umjesto uobičajenog večernjeg izlaska, sudionici dobivaju priliku okušati se u nečemu što možda nikada prije nisu radili.

Posebnu dimenziju imaju i radionice „Mama i ja“, na kojima roditelji i djeca zajedno slikaju, crtaju ili oblikuju glinu. U zajedničkom stvaranju naglasak nije na savršenom rezultatu, nego na iskustvu i vremenu provedenom zajedno. Pritom sudjelovati mogu i očevi te drugi članovi obitelji.

Neki su došli iz znatiželje, a kasnije krenuli vlastitim umjetničkim putem

Osim povremenih tematskih radionica, Atelier mARTa nudi i redovite tečajeve za one koji žele sustavnije razvijati svoje vještine. Na Poljičkoj cesti 21 održavaju se programi keramike, lončarstva i kiparstva, dok je Šimićeva 2 posvećena crtanju i slikanju.

Polaznici keramike i lončarstva upoznaju postupke oblikovanja gline, rad na lončarskom kolu, glaziranje i pečenje, dok se na slikarskim tečajevima uče različite crtačke i slikarske tehnike. Atelier organizira i pripreme za umjetničke srednje škole i fakultete, a radovi polaznika predstavljaju se na zajedničkim izložbama.

Posebno je zanimljivo što za neke ljude dolazak u atelier nije ostao tek hobi. Kroz učenje i rad otkrili su interes koji ih je potaknuo na ozbiljniji umjetnički angažman, a pojedini su poslije pokrenuli vlastite projekte.

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– Apsolutno. Mnogi su polaznici upravo iz našeg Ateliera i kroz rad s nama pronašli svoj umjetnički put te kasnije krenuli u vlastite privatne vode i projekte, na što smo jako ponosni – govori Tina.

Upravo takve priče pokazuju koliko kreativna edukacija može značiti i izvan samih radionica. Nekome pruža nekoliko sati opuštanja tjedno, nekome novo društvo, a nekome se pretvori u početak sasvim drukčijeg profesionalnog ili životnog puta.

„Sve gradimo vlastitim snagama“: Iza splitske umjetničke priče stoji puno entuzijazma

Iako Atelier mARTa već više od desetljeća i pol sudjeluje u obogaćivanju splitske kreativne ponude, njegov razvoj, prema riječima osnivačice, nije rezultat institucionalne financijske potpore.

Na naše pitanje imaju li podršku Grada Splita ili Splitsko-dalmatinske županije, Tina odgovara bez okolišanja.

– Što se tiče podrške Grada ili Županije, sve u Atelieru gradimo isključivo vlastitim snagama. Iako bi ovakvim kulturnim inicijativama dobro došla podrška, mi idemo naprijed svojim entuzijazmom i trudom – ističe.

Njezine riječi otvaraju i šire pitanje položaja malih, samostalnih kulturnih inicijativa u Splitu. Uz velike manifestacije, festivale i institucionalne programe, kulturni život grada čine i prostori u kojima se tijekom cijele godine održavaju radionice, prenose znanja i razvijaju stvaralačke vještine.

Takva mjesta možda nisu uvijek u središtu javne pozornosti, ali imaju važnu ulogu u približavanju umjetnosti ljudima koji se njome inače ne bi imali priliku baviti.

Za Tinu Jukić Banjan priča je prije više od 15 godina počela željom da stvori vlastiti prostor za umjetnički rad. Danas taj prostor dijeli s brojnim polaznicima, djecom i odraslima koji u umjetnosti pronalaze različite stvari – od zabave i druženja do ozbiljnog interesa za stvaralaštvo.

A možda je upravo to i najljepši dio cijele priče: da za ulazak u svijet umjetnosti nije potrebno biti umjetnik. Dovoljno je poželjeti pokušati.

Gdje pronaći Atelier mARTa? Atelier djeluje na dvije splitske adrese: Poljička cesta 21 (keramika, lončarstvo i kiparstvo) te Šimićeva 2 (crtanje i slikanje). Informacije o programima, terminima i prijavama dostupne su na službenoj stranici Ateliera mARTa, kao i na njegovim profilima na Instagramu i Facebooku.