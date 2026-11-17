Na platformi Peticije.hr 16. studenoga pokrenuta je peticija pod nazivom „300.000 eura za zdravlje, a ne za jednu večer zabave!“, kojom se poziva na odustajanje od koncerta Dina Merlina u Splitu i ulaganje javnog novca u zdravstvenu skrb.

Inicijativa je upućena splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti, a njezini pokretači smatraju kako bi sredstva predviđena za koncert bilo korisnije usmjeriti u nabavu suvremene medicinske opreme za splitsku bolnicu.

„Zdravlje građana mora biti prioritet“

U obrazloženju peticije ističe se zabrinutost zbog velikog broja oboljelih od malignih bolesti te važnost pravodobne dijagnostike i dostupnosti zdravstvenih usluga.

Posebno se naglašava potreba za PET/CT uređajem, koji ima važnu ulogu u otkrivanju i praćenju malignih bolesti, određivanju njihove proširenosti te planiranju liječenja.

Pokretači inicijative smatraju da bi dostupnost takvog uređaja u KBC-u Split značajno olakšala život pacijentima iz Dalmacije, koji zbog pojedinih dijagnostičkih postupaka moraju putovati u druge zdravstvene ustanove.

Pritom naglašavaju kako nisu protiv glazbenih događanja ni samog izvođača, već žele potaknuti raspravu o prioritetima pri trošenju javnog novca.

Od Grada Splita traže četiri stvari

Peticijom se od gradske vlasti zahtijeva preispitivanje odluke o organizaciji koncerta Dina Merlina, objava svih troškova povezanih s njegovom organizacijom i produkcijom te, u slučaju odustajanja od koncerta, preusmjeravanje predviđenih sredstava do 300.000 eura u nabavu PET/CT uređaja za KBC Split.

Također se traži transparentno postupanje i javno izvještavanje o mogućoj realizaciji inicijative.

Autori peticije poručuju kako je riječ o pitanju dugoročnih koristi za građane te pozivaju stanovnike Splita, Dalmacije i ostatka Hrvatske da podrže njihov zahtjev.

Peticija dostupna građanima

Peticija je objavljena 16. studenoga 2026. godine, a cilj njezinih pokretača je prikupiti 10.000 potpisa.

Ovom inicijativom otvoreno je pitanje odnosa ulaganja u zabavne manifestacije i potreba zdravstvenog sustava, posebno kada je riječ o opremi važnoj za dijagnostiku i liječenje teško oboljelih pacijenata.

Peticija je dostupna na platformi Peticije.hr, gdje građani mogu pročitati njezin sadržaj i odlučiti žele li je podržati.