U Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija na Splitu 3 danas je održan uvodni susret KRENI! poduzetničke akademije, novog programa namijenjenog svima koji razmišljaju o ulasku u poduzetništvo ili žele unaprijediti postojeće poslovanje.

Nakon gotovo desetljeća razvoja poduzetničkih programa i podrške startupovima kroz programe Studentski poduzetnički projekti (SPP), STARTit, GROWit i GROWit SME, Digitalna Dalmacija novim programom proširuje područje djelovanja svojeg Poduzetničkog huba.

Akademija je namijenjena osobama s poslovnom idejom, freelancerima, obrtnicima, malim poduzetnicima i startupovima u ranim fazama razvoja, a cilj je polaznicima omogućiti stjecanje praktičnih poslovnih znanja i pružiti stručnu podršku pri donošenju poslovnih odluka.

„Imamo ogroman tehnološki talent kojem nedostaju poduzetnička znanja“

Josip Musić, voditelj startup programa Digitalne Dalmacije, istaknuo je kako je novi program nastao na temelju dugogodišnjeg iskustva rada s lokalnom tehnološkom i poduzetničkom zajednicom, ali i prepoznavanja konkretnih potreba tržišta.

– Ovo je početak jednog novog programa Digitalne Dalmacije, namijenjenog široj javnosti koja ima interes za poduzetništvo, koja razmišlja o pokretanju vlastitog posla ili je već prisutna na tržištu i dolazi u fazu konsolidacije u kojoj je potrebno savjetovanje i podrška za donošenje smislenih poduzetničkih odluka – kazao je Musić.

Tijekom gotovo deset godina rada u tehnološkoj zajednici, dodaje, uočili su da brojni pojedinci imaju iznimna stručna znanja, ali im nedostaju vještine potrebne za pokretanje i vođenje vlastitog poslovanja.

– Ono što smo uočili jest da postoji ogroman inženjerski, tehnički i tehnološki talent kojem nedostaju elementarna poduzetnička znanja kako bi iskoristio svoj puni potencijal. Ovim programom želimo krenuti od početka. Vrlo smo inkluzivni i nismo fokusirani isključivo na tehnološku zajednicu. Želimo otvoriti vrata poduzetništva svima – istaknuo je.

Da potreba za ovakvim edukacijama postoji, pokazao je i velik broj prijavljenih za prvu generaciju akademije.

– Interes je toliko velik da smo zatvorili prijave prije predviđenog roka – otkrio je Musić.

Dva edukacijska smjera i 13 tema: Od poslovanja i prodaje do umjetne inteligencije

Pod sloganom „KRENI! Znanje za dobre poslovne odluke“ akademija obuhvaća četiri ključna područja poduzetništva: poslovanje, profitabilnost, prodaju i potpore.

Edukacijski program podijeljen je u dva smjera, KRENI! Ideja i KRENI! Razvoj, a polaznicima je omogućeno kombiniranje edukacija iz oba smjera, ovisno o njihovim potrebama, iskustvu i fazi poslovnog razvoja.

Poseban naglasak stavljen je na fleksibilnost programa kako bi polaznici mogli odabrati sadržaje koji su im najpotrebniji.

– Postoje ljudi koji već imaju određena znanja i poznaju neka područja i teme koje ćemo pokriti. Pokušat ćemo tematski razdvojiti cjeline kako bi svatko mogao sudjelovati u svemu, da postoji kontinuitet, ali da nije nužno da jedno predavanje ili jedan modul uvjetuje drugi – objasnio je Musić.

Na današnjem uvodnom susretu polaznicima su predstavljeni program akademije, način rada i mogućnosti koje im pruža Poduzetnički hub Digitalne Dalmacije, a otvoreno je i prvo važno pitanje poduzetničkog puta – „Je li poduzetništvo za mene?“, o kojem je govorio Ivica Žuro, jedan od četvero predavača akademije.

Edukacije će tijekom sljedećih mjeseci voditi Ivica Žuro, Ana Šuper Matana, Anđelka Vuković i Mario Dadić, stručnjaci iz postojeće mentorske mreže Digitalne Dalmacije, uz predstavnike Digitalne Dalmacije Damira Brčića i Helenu Krog.

– Riječ je o mentorima s kojima već dugi niz godina surađujemo i koji su u našim startup programima djelovali kao mentori i ocjenjivači – kazao je Musić.

Ivica Žuro, dugogodišnji bankar i samostalni konzultant, s polaznicima će dijeliti svoja poslovna iskustva, dok će Ana Šuper Matana, koja dolazi iz poslovnog okruženja Mercedes-Benza, održavati radionice o korporativnoj kulturi, organizaciji poslovanja i vođenju timova.

Dugogodišnji poduzetnik Mario Dadić govorit će o prodajnim vještinama, a Anđelka Vuković o bespovratnim sredstvima i dostupnim izvorima financiranja.

Jedna od važnih tema akademije bit će i primjena umjetne inteligencije u poslovanju.

– Digitalna Dalmacija već je održavala radionice otvorene široj javnosti o umjetnoj inteligenciji i njezinoj primjeni u poslovanju. Ovo će biti još jedan, malo fokusiraniji pristup, u kojem će se govoriti o integraciji rješenja umjetne inteligencije u poslovanje malih i srednjih poduzetnika – najavio je Musić.

Županija pruža podršku poduzetnicima početnicima

Pokretanje KRENI! akademije podržali su Hrvatski zavod za zapošljavanje, HBOR, HAMAG-BICRO, Hrvatska udruga poslodavaca te Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije.

Natalija Porobija, pročelnica županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, istaknula je važnost povezivanja edukacijskih programa s konkretnim oblicima financijske i institucionalne podrške budućim poduzetnicima.

– Došli smo kao podrška Digitalnoj Dalmaciji, koja je krenula s poduzetničkom akademijom, odnosno edukacijskim programom namijenjenim svim poduzetnicima, bilo mlađim poduzetnicima ili onima koji će to tek postati – kazala je Porobija.

Podsjetila je kako je njezin upravni odjel ujedno i registarsko tijelo za obrtnike, ali i da Županija provodi programe namijenjene poduzetnicima koji su tek zakoračili u poslovne vode.

– Imamo dva posebno značajna programa kojima podupiremo i dajemo potpore poduzetnicima koji posluju do dvije godine. Zato nas raduje što je Digitalna Dalmacija krenula s ovim programom edukacije kako bi ih već spremne, s određenim predznanjem, uputila u poduzetničke vode – istaknula je.

Dodala je kako će poduzetnici nakon stjecanja potrebnih znanja moći koristiti županijske programe potpora za početnike, ali i programe kreditiranja poduzetništva i obrta u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Student iz Hercegovine razvija sustav za automatsko skeniranje hrane u menzama

Među polaznicima prve generacije KRENI! poduzetničke akademije je i Ante Spajić, student druge godine diplomskog studija računarstva u Splitu, koji sa svojim kolegom već razvija vlastitu poslovnu ideju.

Iz Hercegovine je došao studirati u Split, a na akademiju se prijavio kako bi stekao dodatna poduzetnička znanja i upoznao ljude koji imaju iskustva u pokretanju i razvoju poslovanja.

– Došao sam ovdje kako bih upoznao ljude koji znaju nešto više o poduzetništvu. Imam neku viziju, ideju koju smo ovdje došli još malo dodatno razraditi i pitati iskusnije kolege kako u tome uspjeti – ispričao je Ante.

Njegova poslovna ideja odnosi se na automatizaciju procesa u studentskim menzama, odnosno razvoj sustava za automatsko skeniranje hrane.

– Ideja je automatsko skeniranje hrane u studentskim menzama, ali i općenito u menzama. Trenutačno radimo na prototipu i sada već razmišljamo o tome da prijeđemo u malo ozbiljniju fazu. Usput to koristimo i za diplomski rad, pa ćemo vidjeti kako će ići – kazao je.

Na projektu zasad radi s kolegom, no ne isključuju mogućnost širenja tima u budućnosti.

Od edukacije očekuju da će im pomoći u daljnjem razvoju ideje i prelasku s prototipa na gotov proizvod.

– Očekujemo da tijekom ovih nekoliko mjeseci napokon sve to sklopimo i da na kraju imamo gotov proizvod – poručio je student.

Zbog velikog interesa planiraju nastavak programa

S obzirom na to da su prijave za prvu generaciju zatvorene prije predviđenog roka, iz Digitalne Dalmacije najavljuju kako KRENI! akademija neće biti jednokratan projekt.

– Nijedna edukacija Digitalne Dalmacije nije jednokratna, odnosno barem se do sada pokazalo da nije jednokratna. Ovo je samo početak jedne priče koju ćemo, kao i sve naše edukacije i programe, prilagođavati potrebama tržišta, odnosno društva – kazao je Musić.

Naglasio je kako je akademija nastala upravo na temelju povratnih informacija poduzetnika i ljudi s lokalne tehnološke scene, a na isti će se način razvijati i u budućnosti.

– Nadam se da ćemo program modificirati, nadograđivati i prilagođavati aktualnim potrebama tržišta – dodao je.

Poduzetnički hub jedno je od triju ključnih područja djelovanja Digitalne Dalmacije, uz Digitalnu akademiju i Tehnološku zajednicu. Otvorenjem Županijskog tehnološkog huba u rujnu 2024. godine sva su tri područja dobila zajednički prostor za razvoj programa, edukacija, mentorstava, poslovnih suradnji i povezivanja lokalne tehnološke i poduzetničke zajednice.

Pokretanjem KRENI! akademije Digitalna Dalmacija dodatno širi dostupnost poduzetničkih znanja i omogućuje pojedincima da istraže vlastiti poduzetnički potencijal, razvijaju poslovne ideje i upoznaju dostupne oblike podrške.

Nakon današnjeg uvodnog susreta polaznike očekuje edukacija na temu stresa i poduzetništva, a ciklus besplatnih edukacija nastavlja se do ožujka 2027. godine.

Više informacija o programima i aktivnostima Digitalne Dalmacije dostupno je na www.digitalnadalmacija.hr.