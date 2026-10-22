U Splitu počinju veliki radovi na prometnici: Zatvara se jedan trak, mijenja se lokacija autobusnog stajališta

U Splitu uskoro počinju opsežni radovi na izvanrednom održavanju državne ceste DC410, na dionici od raskrižja s Trondheimskom ulicom do raskrižja s Velebitskom ulicom. Riječ je o zahvatu dugom približno 360 metara, a radovi će donijeti privremene promjene u prometu, uključujući zatvaranje jednog prometnog traka i premještanje autobusnog stajališta.

Početak radova najavile su Hrvatske ceste, a u subotu, 24. listopada, tim će povodom izjave za medije dati splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Radove će izvoditi zajednica gospodarskih subjekata MAR d.o.o. iz Samobora i COLAS HRVATSKA d.d. iz Varaždina, dok je ugovoreni rok za njihov završetak 200 radnih dana.

Obnavlja se prometnica, uređuju nogostupi i autobusna stajališta

Projekt uključuje niz infrastrukturnih zahvata kojima je cilj poboljšati sigurnost i protočnost prometa na ovoj važnoj splitskoj prometnici. Predviđena je sanacija i dogradnja pješačkog nathodnika, obnova kolničke konstrukcije, rekonstrukcija semaforiziranog raskrižja te uređenje pješačko-biciklističkih staza i autobusnih stajališta. Uz to, obnovit će se sustav odvodnje i javna rasvjeta.

Pripremni radovi i postavljanje privremene prometne signalizacije provodit će se od 23. do 26. listopada, zbog čega se vozači već tijekom tog razdoblja pozivaju na povećan oprez. Prva faza radova službeno počinje u ponedjeljak, 26. listopada, a obuhvatit će sanaciju i dogradnju pješačkog nathodnika s novim pristupnim stepenicama i pješačkim stazama. Cilj je omogućiti sigurniji prelazak pješaka preko državne ceste. Tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa. U smjeru od državne ceste DC8 prema Trajektnoj luci Split bit će zatvoren krajnji desni prometni trak, dok će se promet odvijati preostalim dvama trakovima, uz ograničenje brzine na području gradilišta.

Istodobno će postojeće autobusno stajalište u smjeru grada biti privremeno premješteno istočnije, ispred zgrade HEP-a. U sljedećem razdoblju planirano je i zatvaranje krajnjeg desnog prometnog traka u suprotnom smjeru, od Trajektne luke Split prema DC8. O točnom početku te faze građani će biti pravodobno obaviješteni.

Hrvatske ceste pozivaju vozače na strpljenje

Iz Hrvatskih cesta apeliraju na sve sudionike u prometu da tijekom izvođenja radova budu strpljivi, prilagode brzinu uvjetima na cesti te poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju. S obzirom na opseg zahvata i predviđeno trajanje radova, na ovoj prometnici u nadolazećem razdoblju moguće su poteškoće u odvijanju prometa, osobito u vrijeme povećanog prometnog opterećenja.