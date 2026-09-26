U Splitu počele cjelogodišnje radionice za djecu i mlade: Od robotike do 3D olovaka i Arduina

U Zajednici tehničke kulture grada Splita u subotu, 26. rujna, započeo je novi ciklus cjelogodišnjih radionica tehničkih aktivnosti koje će se održavati tijekom cijele školske godine 2026./2027. Cilj programa je djeci i mladima približiti znanost i tehnologiju kroz praktičan rad, igru i kreativnost, ali i omogućiti im razvoj vještina koje im mogu koristiti u daljnjem obrazovanju i budućem profesionalnom razvoju.

Modelarstvo, robotika, 3D olovke i automatika

Program obuhvaća radionice modelarstva, robotike, rada s 3D olovkama te automatike, a sadržaj je prilagođen dobi i prethodnom znanju svakog polaznika. Na radionicama modelarstva djeca izrađuju različite korisne i zanimljive predmete od drveta i drugih materijala. Uz praktične vještine, pritom razvijaju strpljenje, preciznost i uče kako sigurno koristiti alat.

Robotika polaznicima omogućuje upoznavanje s osnovama programiranja uz Lego, Fischertechnik i mBot robote. Djeca kroz igru izrađuju vlastite robote, rješavaju različite zadatke i pritom razvijaju logičko razmišljanje i timski rad.

Kreativnost i prvi koraci u programiranju

Radionice 3D olovaka usmjerene su na razvoj kreativnosti i fine motorike, a polaznici uz njihovu pomoć izrađuju različite trodimenzionalne predmete. Kroz radionice automatike i rad s Arduino platformom djeca i mladi uče osnove programiranja te načine upravljanja elektroničkim uređajima.

Sve radionice održavaju se u manjim grupama uz stručno vodstvo mentora, čime se svakom polazniku nastoji omogućiti individualna podrška i kvalitetno usvajanje novih znanja i vještina.