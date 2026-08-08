U Splitu pljusak donio pad temperature od 13 stupnjeva, evo gdje je u Dalmaciji bilo jakih neverina

Subota protječe u znaku nestabilnog vremena u srednjoj Dalmaciji, pa je nakon prvoga vala nestabilnosti oko 16 sati došlo do drugoga vala na širem splitskom području. Grmljavinski oblak razvio se prvo u zaleđu Kozjaka, a potom se proširio na zapad Kaštela, gotovo na cijeli splitski poluotok, te se nastavio kretati dalje prema istoku. U vrlo kratko vrijeme temperatura zraka u Splitu pala je s 36 na samo 23 stupnja, što je pad od čak 13 stupnjeva u manje od sat vremena.

Prema podacima s Crometeo mreže postaja, na kaštelanskom području palo je 13 litara kiše po četvornom metru, a do vremena pisanja članka najviše je u Splitu palo na Kmanu, 7 litara po četvornom metru, iako će se količine povećati u sljedećih pola sata. Osim pada temperature, ovaj grmljavinski pljusak, odnosno neverin, praćen je i vrlo jakim udarima vjetra. Konkretno, bura na splitskom području puše na udare do 30 čvorova. U Dalmaciji je i na drugim lokacijama zabilježeno nestabilno vrijeme. Primjerice, u Zadvarju, ali i Rudi, palo je 30 litara kiše po četvornom metru u poslijepodnevnim pljuskovima.

Temperature zraka vrlo su raznolike i ovise o tome je li negdje bilo pljuskova ili ne. Tako je u vrijeme pisanja članka u šibenskom zaleđu od 35 do 40 stupnjeva, dok istovremeno područje Muća i okolice Sinja bilježi od 22 do 26 stupnjeva. Split, rekli smo, bilježi snažan pad temperature zraka, Makarska je i dalje vruća s 33 do 36 stupnjeva.

Večeras nas očekuje kratkotrajno jačanje bure, ali stabilno vrijeme vratit će se već u nedjelju, kada će ponovno biti sunčano i vrlo vruće. Takvo vrijeme zadržat će se i dalje, s tim da će se u drugom dijelu sljedećeg tjedna vratiti i velike ljetne vrućine.