Splitski blagdanski program posljednjih je tjedana izazvao brojne polemike, ponajprije zbog najavljenog, a potom otkazanog koncerta Dine Merlina. Dok se u Splitu još raspravlja o izboru izvođača i troškovima organizacije Adventa, turističke agencije iz susjedne Bosne i Hercegovine već promoviraju organizirana putovanja na novogodišnje dočeke diljem regije. Među ponuđenim destinacijama našao se i Split, u kojem će publiku u 2027. godinu uvesti Jelena Rozga i Jakov Jozinović.
Podsjetimo, koncert bosanskohercegovačkog glazbenika Dine Merlina, koji se trebao održati 30. prosinca na splitskoj Rivi, izazvao je niz reakcija u javnosti. Posebno se raspravljalo o troškovima njegova nastupa i financiranju koncerta javnim novcem.
Pokrenuta je i internetska peticija kojom se tražilo otkazivanje koncerta te preusmjeravanje sredstava u nabavu PET/CT uređaja za KBC Split. Peticiju je potpisalo više od 20 tisuća ljudi, a u raspravu su se uključili brojni građani, političari i javne osobe.
Nakon višednevnih polemika splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 20. studenoga objavio je da Grad neće potpisati ugovor s Dinom Merlinom, čime je koncert definitivno otpao iz blagdanskog programa.
Tisuće ljudi potpisale peticiju protiv nastupa Jakova Jozinovića, Šuta sada poslao jasnu poruku
Šuta je pritom istaknuo kako smatra da je rasprava otišla u pogrešnom smjeru, osobito zbog stvaranja dojma da se bira između koncerta i nabave medicinskog uređaja, čije će financiranje osigurati Ministarstvo zdravstva.
Hoćete li na doček Nove godine na splitsku Rivu?
Nakon Merlina, peticija i protiv Jakova Jozinovića
Međutim, otkazivanjem Merlinova koncerta rasprave o splitskom blagdanskom programu nisu završile.
Ubrzo je pokrenuta i peticija za otkazivanje nastupa mladog pjevača Jakova Jozinovića, kojemu inicijatori zamjeraju prethodne nastupe u Srbiji, odnosno u Novom Sadu i Nišu.
Peticija je u nekoliko dana prikupila više od pet tisuća potpisa, no splitski gradonačelnik ovoga je puta jasno poručio da novih promjena programa neće biti.
Jelena Rozga i Jakov Jozinović tako ostaju najavljeni izvođači središnjeg dočeka Nove godine na splitskoj Rivi.
Iz Bosne i Hercegovine organiziraju dolaske u Split
Dok izbor glazbenih izvođača u Splitu izaziva različite reakcije, turističke agencije iz susjedstva već su krenule s promocijom novogodišnjih aranžmana.
Jedna od agencija iz Bosne i Hercegovine na društvenim mrežama oglašava jednodnevno organizirano putovanje u Split 31. prosinca, upravo uz nastupe Jelene Rozge i Jakova Jozinovića.
„Split, jesmo li spremni?”, stoji u promotivnoj objavi kojom agencija poziva putnike na novogodišnji provod u dalmatinskoj metropoli.
Cijena putovanja iz Travnika, Novog Travnika, Jajca, Bugojna i Donjeg Vakufa iznosi 40 konvertibilnih maraka, odnosno nešto više od 20 eura po osobi.
Putnici koji kreću iz Sarajeva, Kaknja, Visokog i Zenice za isti će aranžman izdvojiti 60 konvertibilnih maraka, odnosno oko 31 euro.
Osim koncerta na Rivi, agencija u sklopu programa najavljuje slobodno vrijeme za kupovinu, šetnju Splitom i uživanje u blagdanskoj atmosferi.
U objavi se naglašava i da je broj mjesta ograničen.
Merlinov koncert jedan od glavnih aduta novogodišnjeg aranžmana u Crnoj Gori
S druge strane, dok je njegov nastup u Splitu otkazan, Dino Merlin i dalje je jedan od glavnih glazbenih aduta novogodišnjih aranžmana koje turističke agencije nude svojim putnicima.
Tako jedna bosanskohercegovačka agencija promovira trodnevno putovanje u Crnu Goru, od 31. prosinca do 2. siječnja, uz dva velika glazbena imena regionalne scene.
Putnicima nude doček Nove godine uz Zdravka Čolića u Kotoru, dok je za prvi dan nove godine najavljen odlazak na koncert Dine Merlina u Baru.
„Mjesta se brzo popunjavaju”, poručuju iz agencije u promotivnoj objavi.
Cijena aranžmana iznosi 319 konvertibilnih maraka, odnosno oko 163 eura po osobi. U cijenu su uključeni autobusni prijevoz, dva noćenja s doručkom u hotelu s četiri zvjezdice u Ulcinju, organizirani odlasci na koncerte te pratitelj grupe.
Polasci su predviđeni iz Tuzle, Lukavca, Gračanice, Doboja, Maglaja, Srebrenika i drugih mjesta u Bosni i Hercegovini.
Dok je u Splitu upravo izbor izvođača posljednjih tjedana bio povod za rasprave, peticije i politička prepucavanja, turističke agencije taj isti glazbeni program koriste kao jedan od razloga za dolazak gostiju.
Koliko će organiziranih grupa iz susjedne Bosne i Hercegovine posljednjeg dana prosinca stići u Split, tek će se vidjeti. No prema već objavljenim ponudama, splitska Riva svakako je jedna od destinacija koje se promoviraju na tamošnjem turističkom tržištu.