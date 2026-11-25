Splitski blagdanski program posljednjih je tjedana izazvao brojne polemike, ponajprije zbog najavljenog, a potom otkazanog koncerta Dine Merlina. Dok se u Splitu još raspravlja o izboru izvođača i troškovima organizacije Adventa, turističke agencije iz susjedne Bosne i Hercegovine već promoviraju organizirana putovanja na novogodišnje dočeke diljem regije. Među ponuđenim destinacijama našao se i Split, u kojem će publiku u 2027. godinu uvesti Jelena Rozga i Jakov Jozinović.

Podsjetimo, koncert bosanskohercegovačkog glazbenika Dine Merlina, koji se trebao održati 30. prosinca na splitskoj Rivi, izazvao je niz reakcija u javnosti. Posebno se raspravljalo o troškovima njegova nastupa i financiranju koncerta javnim novcem.

Pokrenuta je i internetska peticija kojom se tražilo otkazivanje koncerta te preusmjeravanje sredstava u nabavu PET/CT uređaja za KBC Split. Peticiju je potpisalo više od 20 tisuća ljudi, a u raspravu su se uključili brojni građani, političari i javne osobe.

Nakon višednevnih polemika splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 20. studenoga objavio je da Grad neće potpisati ugovor s Dinom Merlinom, čime je koncert definitivno otpao iz blagdanskog programa.

Šuta je pritom istaknuo kako smatra da je rasprava otišla u pogrešnom smjeru, osobito zbog stvaranja dojma da se bira između koncerta i nabave medicinskog uređaja, čije će financiranje osigurati Ministarstvo zdravstva.

Hoćete li na doček Nove godine na splitsku Rivu? Da, veselim se nastupu Jelene Rozge i Jakova Jozinovića Ne, dočekat ću Novu godinu negdje drugdje Još nisam odlučio/la Glasaj

Nakon Merlina, peticija i protiv Jakova Jozinovića

Međutim, otkazivanjem Merlinova koncerta rasprave o splitskom blagdanskom programu nisu završile.

Ubrzo je pokrenuta i peticija za otkazivanje nastupa mladog pjevača Jakova Jozinovića, kojemu inicijatori zamjeraju prethodne nastupe u Srbiji, odnosno u Novom Sadu i Nišu.

Peticija je u nekoliko dana prikupila više od pet tisuća potpisa, no splitski gradonačelnik ovoga je puta jasno poručio da novih promjena programa neće biti.

Jelena Rozga i Jakov Jozinović tako ostaju najavljeni izvođači središnjeg dočeka Nove godine na splitskoj Rivi.

Iz Bosne i Hercegovine organiziraju dolaske u Split

Dok izbor glazbenih izvođača u Splitu izaziva različite reakcije, turističke agencije iz susjedstva već su krenule s promocijom novogodišnjih aranžmana.

Jedna od agencija iz Bosne i Hercegovine na društvenim mrežama oglašava jednodnevno organizirano putovanje u Split 31. prosinca, upravo uz nastupe Jelene Rozge i Jakova Jozinovića.

„Split, jesmo li spremni?”, stoji u promotivnoj objavi kojom agencija poziva putnike na novogodišnji provod u dalmatinskoj metropoli.

Cijena putovanja iz Travnika, Novog Travnika, Jajca, Bugojna i Donjeg Vakufa iznosi 40 konvertibilnih maraka, odnosno nešto više od 20 eura po osobi.

Putnici koji kreću iz Sarajeva, Kaknja, Visokog i Zenice za isti će aranžman izdvojiti 60 konvertibilnih maraka, odnosno oko 31 euro.

Osim koncerta na Rivi, agencija u sklopu programa najavljuje slobodno vrijeme za kupovinu, šetnju Splitom i uživanje u blagdanskoj atmosferi.

U objavi se naglašava i da je broj mjesta ograničen.

Merlinov koncert jedan od glavnih aduta novogodišnjeg aranžmana u Crnoj Gori

S druge strane, dok je njegov nastup u Splitu otkazan, Dino Merlin i dalje je jedan od glavnih glazbenih aduta novogodišnjih aranžmana koje turističke agencije nude svojim putnicima.

Tako jedna bosanskohercegovačka agencija promovira trodnevno putovanje u Crnu Goru, od 31. prosinca do 2. siječnja, uz dva velika glazbena imena regionalne scene.

Putnicima nude doček Nove godine uz Zdravka Čolića u Kotoru, dok je za prvi dan nove godine najavljen odlazak na koncert Dine Merlina u Baru.

„Mjesta se brzo popunjavaju”, poručuju iz agencije u promotivnoj objavi.

Cijena aranžmana iznosi 319 konvertibilnih maraka, odnosno oko 163 eura po osobi. U cijenu su uključeni autobusni prijevoz, dva noćenja s doručkom u hotelu s četiri zvjezdice u Ulcinju, organizirani odlasci na koncerte te pratitelj grupe.

Polasci su predviđeni iz Tuzle, Lukavca, Gračanice, Doboja, Maglaja, Srebrenika i drugih mjesta u Bosni i Hercegovini.

Dok je u Splitu upravo izbor izvođača posljednjih tjedana bio povod za rasprave, peticije i politička prepucavanja, turističke agencije taj isti glazbeni program koriste kao jedan od razloga za dolazak gostiju.

Koliko će organiziranih grupa iz susjedne Bosne i Hercegovine posljednjeg dana prosinca stići u Split, tek će se vidjeti. No prema već objavljenim ponudama, splitska Riva svakako je jedna od destinacija koje se promoviraju na tamošnjem turističkom tržištu.