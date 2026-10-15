U Splitu otvorena izložba posvećena bojniku Jošku Kapetanoviću: "Njegovo ime i djelo moraju ostati sačuvani za buduće generacije"

U Splitu je otvorena izložba "Heroj u ratu, hrvatski ponos u miru – Bojnik Joško Kapetanović", posvećena hrvatskom branitelju čija hrabrost, požrtvovnost i doprinos u Domovinskom ratu ostaju važan dio hrvatske povijesti. Izložba donosi pregled njegova ratnog puta te čuva uspomenu na njegov život i žrtvu. Izložbu je svečano otvorio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a otvorenju je nazočio i Kruno Jelinović, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju.

Šuta: "Njegov primjer neka nam bude trajna inspiracija"

Gradonačelnik Tomislav Šuta tom je prilikom istaknuo važnost očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim generacijama. "Ova izložba čuva uspomenu na Joškovu žrtvu, ali i podsjeća na našu trajnu obvezu da prenosimo istinu o Domovinskom ratu i vrijednostima na kojima je stvorena slobodna Hrvatska. Neka nam njegov primjer bude trajna inspiracija, a njegovo ime i djelo ostanu sačuvani u sjećanju budućih generacija", poručio je Šuta.

Peta izložba posvećena hrvatskim braniteljima

Riječ je o petoj izložbi iz ciklusa "Heroji u ratu – hrvatski ponos u miru", čiji je cilj očuvati uspomenu na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu za slobodu domovine.

Uz izložbu je predstavljen i katalog koji donosi pregled ratnog puta bojnika Joška Kapetanovića, uz autentične fotografije i predmete koje je donirala njegova obitelj. Izložba i katalog realizirani su uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.