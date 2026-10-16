U Splitu otvorena izložba koncertne fotografije koju možete pogledati do 14. studenog

Izložba koncertne fotografije “Straight to R'n’R #2” („Objektivom u rock ‘n’ roll #2“) autora Anastazije Vržina i Željka Jelenskog stigla je u Split. Otvorena je u srijedu, 14. listopada u Gradskoj knjižnici Marka Marulića na razini -1 pokraj dvorana.

Ideja da izložba dođe u Split ima i poseban emotivni značaj s obzirom da Anastazija Vržina korijene vuče iz toga kraja.

„Izuzetno mi je bilo važno da ova izložba stigne i u Split jer sam porijeklom iz Kaštela i jako mi je drago da je knjižnica prepoznala kvalitetu iste, te što sam danas u Splitu koji uz rodni grad smatram najvažnijim gradom mog djetinjstva“, rekla je Vržina.

Zajednički projekt s nažalost pokojnim Željkom Jelenskim prvi put je predstavljen javnosti prije 15 godina, a prošle godine dobio je svoj nastavak i novu interpretaciju nazvanu „Straight to R'n'R #2“ („Objektivom u rock 'n' roll #2“). Koncept izložbe temelji se na svojevrsnom fotografskom dijalogu. S jedne strane je muška, a s druge ženska vizija koncertne fotografije. Jedan autor govori crno-bijelim jezikom, drugi kolorom. Željko Jelenski, je bio poznat po svojim crno-bijelim portretima, posebno jazz glazbenika, dok Anastazija Vržina njeguje izražajni koloristički rukopis s naglašenim kontrastima svjetla i sjene. Ideja za takvu izložbu rodila se, kako to često biva s dobrim idejama, sasvim spontano – u „foto pitu“, na mjestu gdje se koncertni fotografi najčešće i susreću.

Obnovljeni postav rađen je u suradnji s partnerom Ars kopijom i kao svojevrsna posveta Željku Jelenskom, a na fotografijama se nalaze, među ostalima, Nick Cave, Rammstein i Macy Gray, kao i modificirani radovi s motivima Rogera Watersa, Santane, Skunk Anansie, Billyja Idola, Faithlessa i Massive Attacka. Od originalnih fotografija ponovno su tu Shakira, Lenny Kravitz, Massimo, Parni valjak, Bon Jovi, Tarja Turunen, Iggy Pop i dr. Na otvorenju izložbe bila je organizirana i tombola, a najsretnija je bila jedna posjetiteljica koja je osvojila fotografiju Carlosa Santane. da je na tomboli posjetiteljici poklonjena slika Carlosa Santane

Svi oni koji nisu stigli na otvorenje izložbu mogu pogledati do 15. studenog u redovno radno vrijeme knjižnice, svakog radnog dana od 8 do 20h i subotom od 8 do 13 sati.

Ovogodišnja turneja izložbe započela je u Dubrovniku, nastavila se u Bjelovaru i Splitu, a uskoro se seli u Vukovar dok je završetak u Zagrebu u prosincu ove godine.