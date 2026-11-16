U Splitu otvoren Tehnifest 2026.: Oko 250 učenika ulazi u svijet robotike, elektronike i raketnog modelarstva

U Osnovnoj školi Mertojak u Splitu danas je svečano otvoreno osmo izdanje Festivala tehničke kulture "Tehnifest 2026.", dvodnevne manifestacije koja okuplja oko 250 učenika i donosi niz zanimljivih radionica iz područja tehnike, znanosti i tehnologije. Festival je svečano otvorila državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić-Bikić. Manifestacija se održava 16. i 17. studenoga, a organizira je Zajednica tehničke kulture grada Splita u suradnji s udrugama članicama, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Zajednicom tehničke kulture Grada Dubrovnika i Osnovnom školom Mertojak. Festival se održava uz potporu Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Ovogodišnji Tehnifest dio je i međunarodnog projekta "Science Comes to Town" (Znanost dolazi u grad), u kojem Zajednica tehničke kulture grada Splita sudjeluje kao pridruženi partner Grada Splita.

Festival svečano otvorila državna tajnica

Svečanost otvorenja održana je u ponedjeljak u 11 sati u atriju Osnovne škole Mertojak. Program je započeo izvedbom hrvatske himne, nakon čega su učenici škole domaćina izveli prigodni kulturno-umjetnički program.

Okupljenima su se obratili ravnateljica škole Ines Budić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita Martin Olujić, pročelnica gradskog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Marijana Nevistić te državna tajnica Zrinka Mužinić-Bikić, koja je službeno proglasila festival otvorenim. Otvorenju su nazočili i brojni predstavnici obrazovnih, gradskih i županijskih institucija, među kojima dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Branimir Lela, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Grozdana Ribičić te predstavnici Zajednice tehničke kulture i njezinih udruga članica.

Od robotike i programiranja do raketnog modelarstva

Najzanimljiviji dio festivala svakako je program namijenjen učenicima. Tijekom dva dana oko 250 osnovnoškolaca imat će priliku sudjelovati u interaktivnim radionicama i upoznati različita područja tehničke kulture.

Program uključuje modelarstvo, elektrotehniku, elektroniku, raketno modelarstvo, automatiku, elementarnu robotiku, programiranje, osnove robotike i mehanike te automodelarstvo. Radionice vode iskusni mentori iz različitih ustanova i udruga: Zvonimir Lapov-Padovan iz Hrvatske zajednice tehničke kulture, Tome Kovačević i Martin Olujić iz Društva pedagoga tehničke kulture Split, Tomo Sjekavica iz Zajednice tehničke kulture Dubrovnik, Ivo Ćurković i Josipa Šimunović iz Kluba mladih tehničara "Elektrotehničar", Nenad Grgas iz udruge STORM te Zoran Knez iz Zvjezdanog sela Mosor.

Učenici će imati priliku promatrati i noćno nebo teleskopom

Osim dnevnih radionica, organizatori su pripremili i večernji program posvećen astronomiji. Predviđeno je stručno predavanje, a ako vremenske prilike dopuste, učenici i ostali sudionici moći će promatrati noćno nebo teleskopom na platou ispred škole. Riječ je o prilici da se djeca na praktičan i zanimljiv način upoznaju s astronomijom, ali i da kroz neposredno iskustvo razviju dodatno zanimanje za znanost.

Cilj je zainteresirati mlade za tehniku i znanost

Glavna je svrha Tehnifesta popularizacija tehničke kulture među djecom i mladima, osobito kroz praktičan rad, istraživanje i upoznavanje suvremenih tehnologija. Organizatori žele pokazati kako tehničke aktivnosti mogu biti zanimljiv i koristan način provođenja slobodnog vremena, ali i poticaj za daljnje obrazovanje i razvijanje vještina.

Osmo izdanje Tehnifesta tako tijekom dva dana pretvara Osnovnu školu Mertojak u prostor učenja, istraživanja i kreativnosti, pružajući splitskim osnovnoškolcima priliku da iz prve ruke upoznaju svijet tehnike i znanosti.