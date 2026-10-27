U Splitu otvoren 9. Međunarodni festival arheološkog filma: Od neandertalaca do izgubljenog Artemidina hrama

Festival se ove godine iznimno održava u Kinoteci Zlatna vrata, umjesto u prostoru Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, koji je njegov organizator od 2010. godine.

Festival je u ime ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek otvorila Anja Jelavić, ravnateljica Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, istaknuvši kako Međunarodni festival arheološkog filma predstavlja važan doprinos očuvanju, promicanju i predstavljanju arheološke baštine stručnoj i široj javnosti. Brojne međunarodne goste i publiku pozdravili su Lada Laura, direktorica Festivala te Miroslav Katić, ravnatelj MHAS-a. Među uzvanicima su bili i brojni predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, muzeja i drugih ustanova, među kojima Silvana Burilović Crnov, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita, te Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije.

Otvorenje je započelo hrvatskim dokumentarnim filmom „Lubanja C: svjetska paleoantropološka baština” autorica Laure Sinovčić i Anite Juke. Film vodi gledatelje od otkrića u njemačkoj dolini Neandertal sredinom 19. stoljeća do Krapine i Hušnjakova brda, gdje je Dragutin Gorjanović-Kramberger otkrio stotine neandertalskih kostiju. U središtu priče nalazi se Lubanja C, s neobičnim urezima koji otvaraju pitanja nasilja, rituala i simbolike.

Među gostima otvorenja bio je i švicarski redatelj Sébastien Reichenbach, jedan od autora filma „Artemida – izgubljeni hram”, koji gledatelje vodi u potragu za jednim od dugo skrivanih svetišta antičke Grčke. Film donosi priču o upornosti istraživača i otkriću koje je značajno pridonijelo razumijevanju starogrčke kulture i religije.

Prvog festivalskog dana prikazani su i filmovi „Iz Cambridgea s ljubavlju” te „Kuro-arakska kultura ranog brončanog doba”, koji otvara pogled na zajednice što su tijekom ranoga brončanog doba oblikovale povijest širega područja Kavkaza.

Publika je imala priliku upoznati i bogatstvo katedrale u Monrealeu u talijanskom filmu „Veliki san – Monreale i njegovo blago”, znamenite klaustre muzeja Metropolitan u francuskom dokumentarcu „The Metropolitan Cloisters: Odiseja” te drevne majanske zidne slike u dvojezičnom dokumentarnom filmu „Murali San Bartola”, koji prati arheologe u istraživanju tog iznimnog nalazišta.

Prvi festivalski dan zaključen je bugarskim dokumentarcem „Provadija i majstori soli”, posvećenim proizvodnji soli, dragocjenoj djelatnosti koja je od davnina imala važnu ulogu u svakodnevnom životu, gospodarstvu i trgovini.

Natjecateljski program nastavlja se do srijede 28. listopada, a projekcije počinju u 16 sati. Festival će završiti svečanom dodjelom nagrada stručnog i studentskog žirija te nagrade publike.

Ulaz na sve projekcije i popratni program je slobodan.

Pogledajte program festivala OVDJE.