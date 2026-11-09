U Splitu otvoren 13. Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju. Župan Boban: "Njihovu žrtvu nikada ne smijemo zaboraviti"

U Splitu je otvoren 13. Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, manifestacija posvećena očuvanju uspomene na žrtve Domovinskog rata i prenošenju istine o najtežim danima hrvatske povijesti. Otvorenju je nazočio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je tom prigodom bio i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Župan Boban osvrnuo se na važnost ove manifestacije te zahvalio Hrvatskoj udruzi Benedikt i Muzeju Domovinskog rata u Splitu na organizaciji. "Još jednom smo se prisjetili žrtve na kojoj je stvorena slobodna Hrvatska. Hvala Hrvatskoj udruzi Benedikt i Muzeju Domovinskog rata u Splitu na organizaciji ove vrijedne manifestacije kojom čuvamo sjećanje na najteže, ali i najponosnije dane naše povijesti", poručio je Boban u objavi na društvenim mrežama.

Posebno ga se dojmila predstavljena knjiga

Tijekom manifestacije predstavljena je i knjiga "Nevidljivi suborac" autora Jure Ćorušića, čiji je naslov, kako je istaknuo župan, na njega ostavio poseban dojam. "Posebno me se dojmio naslov predstavljene knjige 'Nevidljivi suborac' autora Jure Ćorušića. Jer nevidljivi suborci bile su i majke koje su čekale svoje sinove, obitelji koje su živjele u strahu i svi oni koji su u najtežim trenucima vjerovali u slobodnu Hrvatsku", istaknuo je Boban.

Podsjetio je i na studeni 1991. godine, kada su se u Vukovaru i Škabrnji dogodile neke od najvećih tragedija Domovinskog rata. "Studeni 1991. zauvijek je ostavio dubok trag u srcu hrvatskoga naroda. Na nama je da čuvamo istinu o tim danima, prenosimo je budućim naraštajima i svakodnevno se trudimo graditi Hrvatsku dostojnu žrtve naših branitelja", poručio je splitsko-dalmatinski župan.

Svoju objavu zaključio je porukom koja podsjeća na važnost trajnog očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje.

"Njihovu žrtvu nikada ne smijemo zaboraviti", zaključio je Blaženko Boban.