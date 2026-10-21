U Splitu osvanula "drugačija tjeralica": Na njoj 11 poznatih lica

U splitskom Varošu pojavio se neobičan plakat koji već na prvi pogled podsjeća na policijsku tjeralicu, no njegov sadržaj nema veze sa službenom potragom. Pod velikim naslovom „Policija moli građane za pomoć!“ nalazi se jedanaest fotografija poznatih osoba iz hrvatskog političkog i javnog života, popraćenih njihovim imenima. Na dnu je ispisano upozorenje „PRISTUPAJTE S OPREZOM!!!“, uz dodatnu, izrazito oštru poruku usmjerenu protiv prikazanih osoba.

Plakat je oblikovan poput požutjelog novinskog isječka, a fotografije su postavljene ispred pozadine s visinskom skalom, kakva se često koristi u prikazima policijskog fotografiranja osumnjičenika. Riječ je o očitoj satiri koja koristi prepoznatljivu formu policijske objave kako bi prozvala javne osobe čija su se imena tijekom godina pojavljivala u različitim političkim i pravosudnim aferama.

Jedanaest poznatih imena na jednoj „tjeralici“

Na plakatu su prikazani Božidar Kalmeta, Gabrijela Žalac, Vili Beroš, Darko Horvat, Tomislav Tolušić, Josipa Rimac, Lovro Kuščević, Petar Čobanković, Boris Milošević, Mario Banožić i Vedran Pavlek. Riječ je o osobama koje su obnašale različite javne dužnosti ili bile povezane s događajima koji su izazvali pozornost javnosti.

Uz njihove fotografije nalaze se imena ispisana velikim slovima, dok se završnom porukom čitav prikaz pretvara u svojevrsnu političku provokaciju. Tekst na dnu sadržava i teške, generalizirane optužbe na račun prikazanih osoba. Važno je pritom naglasiti da one predstavljaju tvrdnje autora plakata, a ne utvrđene činjenice. Pravni položaj navedenih osoba razlikuje se, kao i okolnosti slučajeva s kojima su bile povezivane.

Plakat se pojavio nekoliko dana nakon policijske objave fotografija navijača

Posebno je zanimljiv trenutak u kojem se plakat pojavio. Naime, splitska policija 18. listopada objavila je fotografije devetorice muškaraca za kojima je tragala zbog sumnje na kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju tijekom Torcidine povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Podsjetimo, uoči utakmice odigrane 15. listopada u splitskim su se ulicama tijekom navijačke povorke čuli nacistički i antisemitski povici. Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje, podnijela kaznene prijave protiv više osoba te objavila fotografije dijela osumnjičenika kako bi građani pomogli u njihovu pronalasku.

Upravo zbog te vremenske podudarnosti plakat s bivšim ministrima i dužnosnicima može se protumačiti kao satirična reakcija na policijsku objavu.