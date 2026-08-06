U Splitu održan panel o budućnosti BiH: "Hrvati moraju imati pravo birati svoje legitimne predstavnike"

U splitskom hotelu Briig u utorak je održana panel-rasprava "Bosna i Hercegovina na prekretnici – politički izazovi, ustavna jednakopravnost Hrvata, europska budućnost i uloga žena u politici". Panel je organizirala Zajednica žena "Katarina Zrinski" HDZ-a Grada Splita, a rasprava je bila posvećena političkoj budućnosti Bosne i Hercegovine uoči predstojećih Općih izbora. Posebna gošća i uvodna govornica bila je Darijana Filipović, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH. Na panelu su sudjelovali i zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović te predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Split i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Raspravu je moderirala predsjednica Zajednice žena "Katarina Zrinski" HDZ-a Grada Splita Katarina Šimundža Bešker.

Legitimno predstavljanje kao ključno pitanje

Sudionici panela istaknuli su da su predstojeći izbori od velike važnosti za politički položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naglasili su da bez legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda nije moguće izgraditi stabilnu, funkcionalnu i europsku Bosnu i Hercegovinu. Prema porukama iznesenima na panelu, izmjene izbornog zakonodavstva i puna provedba ustavnih načela ključni su preduvjeti za ostvarivanje jednakopravnosti Hrvata, ali i za nastavak europskog puta zemlje.

Istaknuto je i da se dugoročna politička stabilnost može graditi jedino na međusobnom uvažavanju, dijalogu i poštivanju prava svih triju konstitutivnih naroda.

Naglašena uloga žena u politici

Poseban dio rasprave bio je posvećen ulozi žena u političkom i javnom životu. Sudionici su poručili da žene preuzimaju sve odgovornije političke dužnosti te svojim znanjem, iskustvom i odgovornošću pridonose razvoju demokratskih procesa i donošenju kvalitetnih javnih politika. Katarina Šimundža Bešker zahvalila je panelistima i sudionicima na odazivu, istaknuvši da je cilj skupa bio otvoriti argumentiran dijalog o budućnosti Bosne i Hercegovine, položaju Hrvata kao konstitutivnog naroda i očuvanju europske perspektive zemlje.

Među uzvanicima bili su ministar turizma i sporta Tonči Glavina, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, državni tajnik Tonči Glavinić, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović te brojni predstavnici političkog i javnog života iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.