U Splitu održan okrugli stol o ekologiji: "Mladi su ključ promjene na bolje"

Svjetski savez mladih, podružnica Split, na čijem je čelu predsjednik Krešimir Franić, organizirao je okrugli stol na temu "Kako potaknuti mlade na ekologiju?"

Predsjednik Svjetskog saveza mladih Hrvatske Petar Šarić došao je iz Zagreba i predstavio udrugu publici. Istaknuo je da je Svjetski savez mladih osnovan 1998. godine u prostorima UN-a s tri cilja: promicanjem slobode govora i ljudskog dostojanstva, zaštitom života od začeća te obitelji kao temeljne zajednice za stvaranje života.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Govornici o ekologiji, moru i zaštiti obale

Govornici na okruglom stolu bili su Frane Asanović iz Ronilačke udruge veterana 4. gardijske brigade, dr. sc. Mirko Ruščić, redoviti profesor na PMF-u Split, Odjelu za biologiju, te Marin Perčić iz projekta Splitsko-dalmatinske županije "Pomorsko je dobro".

Frane Asanović istaknuo je da Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade godišnje iz mora izvadi više od tone otpadnog materijala.

Dr. sc. Mirko Ruščić upozorio je da su među najvećim ekološkim prijetnjama klimatske promjene, smanjenje bioraznolikosti i unos invazivnih vrsta koje narušavaju ravnotežu okoliša.

"Svake godine sve je više otpadnog materijala u okolišu", kazao je dr. sc. Mirko Ruščić.

Građani onečišćenje mogu prijaviti nadležnima

Marin Perčić iz projekta "Pomorsko je dobro" objasnio je gdje građani mogu prijaviti onečišćenje, navodeći kapetaniju, inspekciju i policiju kao nadležne službe.

Naglašeno je i da su među najčešćim prijetnjama hrvatskoj obali turizam te ilegalne obalne gradnje uz korištenje betona i cementa. Posebno je istaknuto da nasipanje obale potpuno uništava biološki status obale, koji se nakon toga više ne može vratiti u prvobitno stanje.

"Aktivizam u ekološkim temama ključ je promjene"

Na pitanje "Kako potaknuti mlade na ekologiju?", sudionici su zajednički poručili da su promicanje obiteljskog odgoja, uključivanje mladih naraštaja u istraživanje i volontiranje u ekološkim udrugama te aktivizam u ekološkim temama ključ promjene na bolje.

Istaknuto je i da se kod mlađih uzrasta vidi velik pomak po pitanju zaštite okoliša te da mladi tu temu sve bolje razumiju.