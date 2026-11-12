U Splitu obnovljena stoljećima stara svetinja: Štovali su je katolici, pravoslavci i muslimani

U splitskoj radionici Hrvatskog restauratorskog zavoda završeni su restauratorski radovi na zavjetnoj slici Gospe od Olova, vrijednom umjetničkom djelu duboko ukorijenjenom u povijesnu i duhovnu baštinu hrvatskoga naroda. Restauracija je provedena u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom župaijom, koja kontinuirano podupire očuvanje i obnovu sakralne baštine kao važnog dijela kulturnogn identiteta.

Povijest Gospe Olovske seže nekoliko stoljeća unatrag, a njezin značaj nadilazi samu umjetničku vrijednost. Posebnost ovoga marijanskog štovanja očituje se i u činjenici da su Gospu Olovsku kroz povijest štovali ne samo katolici nego i pravoslavci i muslimani, što njezino svetište čini jedinstvenim simbolom duhovne povezanosti, poštovanja i zajedničke povijesne baštine.

Uz Gospu Olovsku vezane su dvije posebno vrijedne umjetnine koje svjedoče o kontinuitetu njezina štovanja. Jednu od njih, 1954. godine, naslikao je poznati livanjski slikar Gabrijel Jurkić, nadahnut čudotvornom ikonom iz 14. stoljeća. Druga slika potječe iz 17. stoljeća, iz vremena nakon što su franjevci iz Olova svoje utočište pronašli u Iloku. Obje umjetnine predstavljaju vrijedan trag povijesti olovskoga svetišta i marijanske pobožnosti koja se stoljećima prenosila među generacijama vjernika.

Restaurirana zavjetna slika uskoro će ponovno biti predstavljena javnosti i vjernicima. Prvo izlaganje održat će se 27. studenoga u karmelićanskom samostanu na Kamenu u Splitu, dok će 29. studenoga slika biti izložena u Svetištu Gospe Sinjske, jednom od najvažnijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj. Prilikom izlaganja na Kamenu, Splitsko-dalmatinska županija u suradnji s Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika (HULU-Split) organizira humanitarnu aukciju djela sakralne tematike, čiji prikupljeni iznos ide za potrebe svetišta u Olovu.

O restauratorskim zahvatima, povijesnom kontekstu i umjetničkoj vrijednosti ovih djela govorili su dr. sc. Ivana Svedružić Šeparović, pročelnica Službe za odjele izvan Zagreba Hrvatskog restauratorskog zavoda, konzervatorica savjetnica i povjesničarka umjetnosti te Josip Delić, viši stručnjak i konzervator-restaurator savjetnik u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Splitu.

O važnosti projekta i njegovu širem kulturnom i duhovnom značenju, kao i o doprinosu i inicijativi Županije na ovakvim projektima, govorio je i Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije, istaknuvši važnost očuvanja baštine koja povezuje hrvatski narod s obje strane granice.

Obnova i ponovno predstavljanje slike tako nisu samo završetak jednog restauratorskog zahvata, nego i poticaj za sustavnije vrednovanje i očuvanje olovskoga svetišta. Riječ je o baštini koja svjedoči o stoljećima vjere, umjetnosti i povijesnih veza te čije značenje nadilazi granice današnjih država.

Povratak Gospe Olovske pred vjernike stoga je mnogo više od predstavljanja restaurirane umjetnine – to je podsjetnik na zajedničke korijene, kulturno pamćenje i vrijednost očuvanja naslijeđa koje pripada budućim generacijama.

Više o važnosti projekta i procesu restauracije Gospe Olovske možete saznati u prigodnim objavama na Facebook i Instragram profilima Mreže kulture - https://www.facebook.com/MrezaKulture/ https://www.instagram.com/mrezakulture_dalmacija/