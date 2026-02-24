U Splitu obilježena 36. obljetnica HDZ-a: Gojak poručio da se "o ključnim trenucima povijesti ne smije šutjeti"

Povodom 36. obljetnice prvog Općeg sabora HDZ-a, održanog 24. i 25. veljače u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu, Zajednica utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije podijelila je govor Alena Gojaka s ovogodišnje obljetnice splitskog HDZ-a.

"Iskrivljavanje činjenica" i povratak starih podjela

Gojak je ustvrdio da danas ponovno jačaju političke snage koje su, prema njegovim riječima, i početkom 1990-ih bile usmjerene protiv HDZ-a, podsjetivši pritom na terminologiju koju je koristio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Ocijenio je da se pod "ideološkim simbolima za koje se vjerovalo da ih je vrijeme pregazilo" ponovno "paradira hrvatskim gradovima".

U nastavku govora osvrnuo se na pojam antifašizma, poručivši kako, prema njegovom viđenju, "nije vrijednost, nego paravan" te ga je povezao s pokušajima rehabilitacije jugo-komunističkog režima. U tom je kontekstu govorio o "radikalizaciji političke scene", poticanju društvenih podjela i, kako je naveo, pokušajima kompromitacije HDZ-a i hrvatske države.

Kritika "tzv. desnog spektra"

Posebno se osvrnuo i na dio političke scene koji je označio kao "korisne budale s tzv. desnog spektra", ustvrdivši da svojim javnim nastupima, "pod krinkom velikog hrvatstva", podupiru teze protivnika HDZ-a te stranku prikazuju kao promotora "neofašizma i ustaštva". Takve je optužbe odbacio, naglašavajući da domoljublje, kako je rekao, "ne mjeri riječima, nego djelima".

"Domoljublje se mjeri hrabrošću i odlučnošću" u vrijeme osnivanja HDZ-a, poručio je Gojak, podsjećajući na okolnosti u kojima je, kako je rekao, "riskirana vlastita sloboda" te je preuzeta odgovornost za osnivanje HDZ-a.

Kao mjerila domoljublja naveo je i ulaganja u modernizaciju Hrvatske vojske i policije, zaštitu prava hrvatskih branitelja i dignitet Domovinskog rata, kao i podizanje životnog standarda građana.

Govoreći o aktualnoj politici, Gojak je uputio pohvale radu Vlade premijera Andreja Plenkovića, istaknuvši da se u "desetoj godini mandata" svjedoči "kontinuiranom napretku" Hrvatske u svim segmentima, uz ocjenu da se "sve bolje živi" te da je Hrvatska "važan čimbenik u međunarodnoj zajednici".

Poruka utemeljitelja: "Sanjali smo ovakvu Hrvatsku"

Zaključno je podsjetio na početke stranke i okupljanje 6. siječnja 1990. u Hotelu Marjan, poručivši da utemeljitelji danas, kako je rekao, mogu "s ponosom reći" da su sanjali upravo ovakvu Hrvatsku.