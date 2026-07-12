U Splitu obilježena 15. obljetnica Hrvatske udruge Benedikt: "Europa može ostati vjerna sebi samo ako sačuva svoje vrijednosti"

Na blagdan svetog Benedikta, suzaštitnika Europe i nebeskog zaštitnika Hrvatske udruge Benedikt, u Splitu je obilježena 15. obljetnica djelovanja udruge. Središnji dio programa činili su misno slavlje u crkvi sv. Katarine Aleksandrijske i okrugli stol pod nazivom "Čuvajte ono što jeste", posvećen budućnosti Europe i njezinim vrijednosnim temeljima.

Program je okupio brojne predstavnike javnog, političkog i crkvenog života, među kojima su bili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, pročelnik županijskog Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić, predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundić te predstavnici znanstvenih, kulturnih i braniteljskih institucija.

Misno slavlje predvodio je don Mladen Parlov, koji je u propovijedi istaknuo da je sveti Benedikt Europi ostavio način života utemeljen na Evanđelju. Posebno je naglasio važnost gostoprimstva, poniznosti i odgovornosti kao vrijednosti koje i danas mogu biti temelj osobne i društvene obnove.

Predsjednik Hrvatske udruge Benedikt Radoslav Zaradić podsjetio je kako udruga već 15 godina promiče kršćanske i općedruštvene vrijednosti, očuvanje hrvatskog identiteta i europske kulturne baštine. Istaknuo je da je tijekom tog razdoblja organizirano više od 600 tribina, predavanja, kulturnih programa i projekata.

Moderator okruglog stola dr. sc. Stipe Kljaić podsjetio je na misli pape Benedikta XVI. o važnosti svetog Benedikta za europski identitet te poručio kako su Europi i danas potrebni ljudi koji će u izazovnim vremenima graditi novo zajedništvo i nadu.

O aktualnim sigurnosnim izazovima govorio je prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, koji je upozorio da se rat ponovno vratio na europski kontinent te da Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost i obranu.

Davor Ivo Stier naglasio je kako je Europska unija nastala kao mirovni projekt, ali da današnje geopolitičke okolnosti zahtijevaju snažniju europsku sigurnosnu politiku uz očuvanje načela konsenzusa među državama članicama.

Prof. dr. sc. Pavo Barišić istaknuo je da se europsko zajedništvo ne može graditi samo na gospodarstvu i tržištu, nego prije svega na zajedničkim vrijednostima, identitetu te kvalitetnom odgoju i obrazovanju.

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač upozorio je na izazove s kojima se Europa suočava u odnosima s drugim svjetskim silama te poručio da Hrvatska mora ulagati u obrazovanje, energetsku neovisnost, proizvodnju i očuvanje vlastitih vrijednosti.

Zaključujući skup, don Mladen Parlov podsjetio je kako sveti Benedikt nije gradio političku Europu, nego zajednice koje su čuvale vjeru, kulturu i ljudsko dostojanstvo u vremenu velikih društvenih promjena.

"Europa može ostati vjerna sebi samo ako sačuva vrijednosti koje su je oblikovale", poručio je Parlov, sažimajući poruku svetog Benedikta riječima koje su ujedno bile i moto ovogodišnjeg skupa: "Čuvajte ono što jeste."