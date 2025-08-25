U Splitu obilježen Dan neovisnosti Ukrajine: Himna na Rivi i poruke zajedništva

Na splitskoj Rivi jučer je svečano obilježen Dan neovisnosti Ukrajine, uz okupljanje pripadnika ukrajinske zajednice i građana Splita.

Okupljeni su šetali Rivom i u glas zapjevali ukrajinsku himnu, a pjesmi su se spontano pridružili i prolaznici. Atmosfera je bila ispunjena simbolikom jedinstva i podrške, uz poruke snage i nade u pobjedu.

“Ujedinjeni smo srcem i jaki duhom. Neka nas svaki dan približava pobjedi”, poručili su organizatori okupljanja.

Dan neovisnosti Ukrajine slavi se 24. kolovoza, a i ove godine Ukrajinci u Hrvatskoj obilježili su ga okupljanjima i programima kojima nastoje održati zajedništvo i povezati se s lokalnom zajednicom.