U Splitu nova akcija darivanja krvi: Građani pozvani darovati svoju "zlatnu kap"

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split u suradnji s KDDK-om Promet organizira novu terensku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u četvrtak, 8. listopada 2026. godine, od 7:30 do 14 sati, u maloj sali Upravne zgrade Prometa d.o.o., na adresi Hercegovačka 20 u Splitu.

Poziv svim ljudima dobre volje

Organizatori pozivaju sve građane koji su u mogućnosti darovati krv da se priključe akciji i pomognu onima kojima je krv prijeko potrebna.

"Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže te unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap", poručili su organizatori. Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje zadovoljavaju propisane zdravstvene uvjete.