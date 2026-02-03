U Splitu nestao mladić (18)

Policija traga za Antom Samardžićem (18), koji je nestao u Splitu u utorak, 3. veljače 2026. godine. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, a kao okolnost nestanka navodi se udaljenje s mjesta prebivališta.

Ante Samardžić rođen je 6. veljače 2007. u Splitu, hrvatski je državljanin. Visok je 185 centimetara, smeđe kose. U trenutku nestanka bio je odjeven u tamne jeans hlače, a sa sobom je imao modri ruksak s oznakom nogometnog kluba "Manchester City".

Policija i obitelj mole građane koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.