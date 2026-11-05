U Splitu nestala 13-godišnja djevojčica: Policija traga za njom

Na području Splita prijavljen je nestanak djevojčice Ive Prnjak, rođene 2013. godine, čiji se podaci nalaze na obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o nestaloj osobi.

Prema objavljenim podacima, djevojčica je nestala u četvrtak, 5. studenoga 2026. godine, u Splitu.

Iva ima crnu kosu, a hrvatska je državljanka s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Svi građani koji imaju bilo kakve informacije o njezinu kretanju ili mogućem mjestu boravka pozivaju se da odmah obavijeste policiju na broj 192 ili se jave najbližoj policijskoj postaji.

Informacije o nestalim osobama dostupne su i na službenoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova, nestali.gov.hr.