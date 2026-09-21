U Splitu najavljen CRO Race: Najjači roster u povijesti utrke kreće u borbu kroz Hrvatsku

U Splitu je danas najavljen početak 11. izdanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race, koja će se od 22. do 27. rujna prvi put održati u UCI ProSeries kategoriji.

Neki od najboljih biciklista svijeta tijekom šest etapa prijeći će gotovo 1000 kilometara hrvatskim cestama, a ovogodišnje izdanje donosi i najjači roster u povijesti CRO Racea.

Na hrvatske ceste stižu UAE Team Emirates XRG, Red Bull – BORA – hansgrohe, Lidl-Trek, Soudal Quick-Step, Bahrain Victorious, NSN Cycling Team i Uno-X Mobility, samo neki od timova iz samog vrha profesionalnog biciklizma koji će sudjelovati na ovogodišnjoj utrci.

Početak utrke najavljen je danas na konferenciji u Splitu, na kojoj su se okupljenima, među ostalima, obratili zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te direktor utrke Vladimir Miholjević.

Profesionalni biciklisti već sutra kreću u borbu za pobjedu na prvoj etapi. Pred njima je šest etapa i gotovo 1000 kilometara kroz Hrvatsku.

Velika završnica 11. izdanja CRO Racea održat će se 27. rujna u Zagrebu, na Jarunu.