U SPLITU MANJE NEZAPOSLENIH ALI I MANJE ZAPOŠLJAVANJA HZZ otkriva koje radnike poslodavci najviše traže

Nezaposlenost u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji znatno je niža nego prošle godine no podaci pokazuju i manje zapošljavanja osoba iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dok poslodavci i dalje traže prodavače, konobare, kuhare i zdravstvene radnike, u pojedinim je djelatnostima potražnja slabija nego lani.

Prema odgovorima za portal Dalmacija Danas HZZ-a dostavljenima preko Područne službe Split, krajem kolovoza u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilo je 9.288 registriranih nezaposlenih osoba od čega 3.787 u Splitu.

"U usporedbi s kolovozom 2025. nezaposlenost je znatno niža: u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 1.735 osoba ili 15,7 %, a u Splitu za 763 osobe ili 16,8 %", navode iz HZZ-a.

U odnosu na srpanj zabilježen je blag porast. Na razini županije broj nezaposlenih povećao se za 30 osoba, odnosno 0,3 posto, dok je u Splitu porastao za 18 osoba ili 0,5 posto.

Manje zapošljavanja iz evidencije

Pad registrirane nezaposlenosti prati i manji broj zapošljavanja osoba iz evidencije Zavoda. U prvih osam mjeseci ove godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji na temelju radnog odnosa zaposleno je 11.005 osoba, a u istom razdoblju prošle godine 12.327. To je smanjenje od 10,7%.

U Splitu je preko evidencije HZZ-a zaposleno 4.196 osoba, odnosno 8,8% manje nego u prvih osam mjeseci 2025., kada ih je zaposleno 4.603.

"Na razini županije najveće smanjenje u apsolutnom broju zabilježeno je u djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane, zatim u prijevozu i skladištenju te trgovini na veliko i na malo. Smanjenje je zabilježeno i u obrazovanju te javnoj upravi i obrani", ističu iz HZZ-a.

U Splitu je najveće smanjenje također zabilježeno u smještaju i ugostiteljstvu te prijevozu i skladištenju. Riječ je o zapošljavanju osoba iz evidencije nezaposlenih, pa ovi podaci ne obuhvaćaju sva zapošljavanja na lokalnom tržištu rada.

U kolovozu najviše zapošljavanja u obrazovanju

Tijekom kolovoza u evidenciju nezaposlenih na području županije novoprijavilo se 1.258 osoba, među kojima 480 u Splitu. Izravno iz radnog odnosa u evidenciju je ušlo 897 osoba u županiji, od čega 348 u Splitu.

Na razini županije među njima su najbrojniji bili prethodno zaposleni u smještaju i ugostiteljstvu, njih 130, trgovini, njih 129, prijevozu i skladištenju, njih 122, te građevinarstvu, njih 101. U Splitu je najviše novoprijavljenih iz radnog odnosa prethodno radilo u trgovini, smještaju i ugostiteljstvu te prijevozu i skladištenju.

Istodobno je zbog zapošljavanja na temelju radnog odnosa iz evidencije izašla 641 osoba u županiji, uključujući 288 u Splitu. Najviše ih se zaposlilo u obrazovanju: 138 u županiji, od čega 61 u Splitu. Slijedili su trgovina, prijevoz i skladištenje te smještaj i ugostiteljstvo.

"Veći broj zapošljavanja u obrazovanju u kolovozu može se povezati s pripremama za početak nove školske godine", pojašnjavaju iz Zavoda.

Turizam i ugostiteljstvo i dalje traže radnike, ali manje nego lani

Poslodavci u smještaju i ugostiteljstvu u prvih su osam mjeseci HZZ-u prijavili potrebu za 3.076 radnika na području Splitsko-dalmatinske županije. To je 13,7% manje nego u istom razdoblju prošle godine. U Splitu je traženo 1.460 radnika, odnosno 8,3% manje nego lani.

Potražnja dakle i dalje postoji no nakon glavnog dijela turističke sezone očekuje se i povratak dijela radnika u evidenciju nezaposlenih.

„"Nakon završetka glavnog dijela turističke sezone može se očekivati povećan priljev osoba u evidenciju nezaposlenih u skladu s uobičajenim sezonskim kretanjima i obrascem zabilježenim prethodne godine", navode iz HZZ-a.

U prvih osam mjeseci 2026. godine na području Splitsko-dalmatinske županije poslodavci su najviše tražili prodavače, konobare, čistače, medicinske sestre/tehničare opće njege i kuhare. Na području Splita najtraženije su bile medicinske sestre/medicinski tehničari, prodavači, čistači, konobari i kuhari.

Kada je riječ o zanimanjima za koja je radnike teže pronaći, dodatni pokazatelj daju Preporuke HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja. Za splitsko područje one upućuju na izraženije potrebe, među ostalim, za zanimanjima u ugostiteljstvu, graditeljstvu, obrtništvu i zdravstvu, primjerice za kuharima, konobarima, pojedinim građevinskim i obrtničkim zanimanjima te medicinskim sestrama/medicinskim tehničarima.

Žene čine više od polovice nezaposlenih

Prosječan broj registriranih nezaposlenih u promatranom razdoblju smanjen je s 13.221 na 11.156 u županiji, odnosno za 15,6%. U Splitu je pao s 5.061 na 4.331, što je smanjenje od 14,4%.

Na razini županije najveći udio među nezaposlenima imale su osobe od 25 do 29 godina, a slijede dobne skupine od 55 do 59 te od 50 do 54 godine. U Splitu su najzastupljenije bile osobe od 50 do 54 godine, s udjelom od 12,5%, a odmah iza njih osobe od 25 do 29 godina s 12,4%.

Žene su činile 52,2% registriranih nezaposlenih u županiji i 51,5% u Splitu.

"Dobna struktura pritom se nije bitnije promijenila. Nešto je povećan udio osoba u dobi od 25 do 29 godina, dok je smanjen udio osoba u dobi od 60 i više godina. Udio žena također je blago smanjen u odnosu na prethodnu godinu", pojašnjavaju iz Zavoda.

Na državnoj razini manje zaposlenih nego prošle godine

Lokalni podaci dolaze u vrijeme kada Državni zavod za statistiku bilježi mjesečni rast ukupne zaposlenosti u Hrvatskoj, ali pad na godišnjoj razini. U kolovozu je u Hrvatskoj bilo 1.777.224 zaposlenih, među kojima 827.769 žena. Ukupan broj zaposlenih bio je 0,6% veći nego u srpnju, ali 1,1% manji nego u kolovozu prošle godine. U prvih osam mjeseci zaposlenih je bilo 1,4% manje nego u istom razdoblju 2025.

U pravnim osobama radilo je 1.519.807 ljudi. Među prikazanim djelatnostima najveći mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u smještaju i ugostiteljstvu, 4,3%, dok je u obrazovanju broj zaposlenih smanjen za 2,2%. Podaci o zaposlenima u pravnim osobama za srpanj i kolovoz privremeni su.

Istodobno je na državnoj razini bilo 63.196 registriranih nezaposlenih, 1,8% više nego u srpnju, ali manje nego godinu ranije.

"Stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu 2026. iznosila je 3,4%, a za žene 4,0%", objavio je DZS.

Unatoč manjem broju zapošljavanja iz evidencije HZZ lokalna kretanja ocjenjuje povoljnima zbog osjetno niže registrirane nezaposlenosti.

"Istodobno je i dalje prisutna značajna potražnja za radnicima u nizu djelatnosti i zanimanja, osobito u turizmu i ugostiteljstvu, trgovini, zdravstvu i drugim uslužnim djelatnostima", zaključuju iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.