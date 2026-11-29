Na današnji dan, 29. studenoga 1994. godine, započela je vojna operacija Zima '94, zajednički pothvat Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane koji će imati iznimno važnu ulogu u završnici Domovinskog rata.

Prije točno 32 godine hrvatski branitelji krenuli su u zahtjevnu operaciju na području Dinare i Livanjskog polja, suočavajući se, osim s neprijateljskim snagama, s nemilosrdnim vremenskim uvjetima. Malo je tadašnjih vojnih operacija od hrvatskih vojnika zahtijevalo toliku fizičku izdržljivost u surovom planinskom okruženju.

Bihaću je prijetila katastrofa

Krajem 1994. godine vojna i humanitarna situacija na području Bihaća bila je iznimno teška. Grad i okolica našli su se pod snažnim pritiskom srpskih snaga, unatoč tome što je Bihać bio proglašen zaštićenom zonom Ujedinjenih naroda. Eventualni pad bihaćke enklave dodatno bi pogoršao strateški položaj Hrvatske, ali i ugrozio brojno civilno stanovništvo na području Bosne i Hercegovine. Hrvatsko vojno vodstvo odlučilo je pokrenuti operaciju kojom bi se smanjio pritisak na Bihać, ali i stvorili povoljniji uvjeti za oslobađanje okupiranih područja.

Važne odluke donesene su u Splitu

Posebno mjesto u povijesti ove operacije pripada Splitu. Upravo je u Zapovjedništvu Zbornog područja Split, na čijem se čelu nalazio general Ante Gotovina, osmišljen plan operacije Zima ’94. Među ključnim postrojbama koje su sudjelovale u njezinoj provedbi bile su splitska 4. gardijska brigada "Pauci", kojom je tada zapovijedao Damir Krstičević, te varaždinska 7. gardijska brigada "Pume". Važan doprinos dale su i 5. gardijska brigada "Sokolovi", sinjska 126. domobranska pukovnija, 114. brigada Hrvatske vojske, pripadnici Vojne policije te brojne druge postrojbe HV-a i HVO-a. Za Dalmaciju ova operacija ima posebno značenje jer su u njezinoj pripremi i provedbi sudjelovali brojni branitelji iz Splita, Sinja i drugih dalmatinskih krajeva. Dinara je tijekom zime 1994. godine bila jedno od najzahtjevnijih hrvatskih bojišta.

Duboki snijeg, gusta magla, snažni vjetrovi i ekstremno niske temperature svakodnevno su iskušavali izdržljivost hrvatskih vojnika. Velik izazov predstavljali su dopremanje hrane, vode i opreme, zbrinjavanje ranjenika te održavanje položaja u gotovo nepristupačnom planinskom okruženju. Opasnost od pothlađivanja i smrzavanja bila je stalna, a posebnu važnost imale su logističke i inženjerijske postrojbe koje su omogućavale nastavak djelovanja u takvim okolnostima.

Na Badnjak je ostvaren veliki strateški uspjeh

Operacija Zima ’94 završila je 24. prosinca 1994. godine, na Badnjak. Pod nadzor hrvatskih snaga stavljeno je oko 200 četvornih kilometara strateški važnog teritorija. Uspjeh na Dinari i Livanjskom polju promijenio je odnos snaga na tom dijelu bojišta. Osim što je smanjen pritisak na Bihać, stvoreni su preduvjeti za daljnje oslobodilačke operacije tijekom 1995. godine. Uslijedile su operacije Skok 1, Skok 2 i Ljeto ’95, tijekom kojih su hrvatske snage dodatno poboljšale svoj strateški položaj. Oslobađanjem Bosanskog Grahova i Glamoča u srpnju 1995. godine stvoreni su povoljniji uvjeti za pokretanje Oluje. Svega nekoliko mjeseci nakon teške zime na Dinari, 5. kolovoza 1995. godine, hrvatska zastava zavijorila se na Kninskoj tvrđavi.

Jeste li znali da je upravo u Splitu isplanirana operacija Zima ’94, koja je otvorila put prema oslobađanju Knina? 🇭🇷 Da, dobro poznajem povijest ove operacije 👏 Da, ponosan/na sam na doprinos splitskih branitelja 📚 Znam osnovne činjenice, ali želim doznati više 😮 Nisam znao/la za važnu ulogu Splita 🎓 Smatram da bi se o ovoj operaciji trebalo više učiti u školama Glasaj

Žrtva koja se ne smije zaboraviti

Iza velikog vojnog uspjeha ostale su ljudske žrtve, ranjeni branitelji i obitelji koje su izgubile svoje najmilije.

Muzej Domovinskog rata u Splitu povodom 30. obljetnice operacije priredio je posebnu izložbu na kojoj su predstavljene autentične ratne fotografije, dokumentacija, vojne odore i osobni predmeti sudionika operacije, čuvajući uspomenu na događaje iz zime 1994. godine. Danas, 32 godine poslije, Zima ’94 ostaje jedan od ključnih događaja na putu prema konačnom oslobođenju Hrvatske.

Dok se prisjećamo pobjedničke Oluje i povijesnih prizora iz Knina, valja se prisjetiti i hrvatskih branitelja koji su mjesecima ranije, usred snijega i leda na Dinari, stvarali preduvjete za tu pobjedu.