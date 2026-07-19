U Splitu je nestao ovaj mačak! Vlasnici mole za pomoć, nude i nagradu

Na području splitskih Meja nestao je sivi mačak koji ima svoj dom. Posljednji je put viđen u Ulici Antuna Mihanovića, a zabrinuti vlasnici mole građane za pomoć u potrazi.

Postoji mogućnost da ga je netko uzeo misleći da je riječ o uličnoj mački, zbog čega vlasnici apeliraju da im se njihov ljubimac što prije vrati.

Za korisnu informaciju koja će dovesti do pronalaska mačka nude i nagradu.

Svi koji su ga vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju mogu se javiti na broj 091 764 5847