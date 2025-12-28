U Splitu gorjeli automobil, raslinje i namještaj, tri osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći

U posljednja 24 sata vatrogasci su na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali niz intervencija, od požara vozila i raslinja do tehničkih intervencija i prometne nesreće s ozlijeđenima, proizlazi iz informacije Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

Pripadnici Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirali su u petak navečer u 19:56 sati na Poljičkoj cesti, gdje je zaprimljena dojava o zapaljenoj napi. Na teren je izašlo jedno vozilo s dva vatrogasca, a obavljen je izvid situacije.

Ranije tijekom dana, u 15:04 sati, Dobrovoljno vatrogasno društvo Žrnovnica gasilo je požar osobnog automobila u Gornjem Sitnom, na Putu Lolića. Na intervenciji su sudjelovala dva vozila i pet vatrogasaca.

Vatrogasci su imali i niz intervencija na području županije. U Kaštel Sućurcu, na Putu Brižina, zaprimljena je dojava o mogućem požaru broda, no nakon izlaska vatrogasaca DVD-a Mladost, Solin i Vranjic utvrđeno je da nema potrebe za intervencijom.

U Turjacima je u 10:53 sati obavljeno otvaranje stana, dok je u Velikoj Milešini u općini Muć u poslijepodnevnim satima gorjela trava i nisko raslinje. Požar, koji je zahvatio oko 2.500 četvornih metara, uspješno je ugašen zahvaljujući brzoj intervenciji DVD-a Muć.

Ozbiljnija situacija zabilježena je u Kaštel Lukšiću u 18:35 sati, gdje se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri vozila. Tri osobe su ozlijeđene te su prevezene na daljnju medicinsku obradu, a na mjestu događaja intervenirali su vatrogasci DVD-a Kaštela.

Navečer je u Mravincima izbio požar starog namještaja u potkrovlju obiteljske kuće, koji su ugasili vatrogasci DVD-a Solin i DVD-a Vranjic. U ranim jutarnjim satima, u 04:10 sati, u Primorskom Dolcu došlo je do požara kombi vozila te oko 20 četvornih metara trave i raslinja. Požar je lokaliziran i ugašen oko 5 sati ujutro.

Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra poručuju kako su sve intervencije odrađene pravodobno te da nije bilo smrtno stradalih osoba