U Splitu dvije večeri posvećene Domovinskom ratu: Četiri dokumentarna filma, jedna premijera i besplatan ulaz za sve!

Split će ovoga petka i subote, 13. i 14. studenoga 2026. godine, biti domaćin šestih „Večeri dokumentarnog filma o Domovinskom ratu”, manifestacije koja kroz filmska ostvarenja čuva sjećanje na događaje i sudionike Domovinskog rata.

Organizator događanja je Muzej Domovinskog rata u Splitu, ove godine u suradnji sa Savjetom mladih Grada Splita, a sve projekcije održat će se u dvoranama kina Cineplexx u City Center one Split.

Tijekom dvije večeri publika će imati priliku pogledati četiri dokumentarna filma, a posebno se ističe premijera ostvarenja „Magistrala ratnog zločina – Logor Negoslavci”.

Ulaz na sve projekcije je besplatan.

Prva večer donosi filmove o Trusini i Kusonjama

Program započinje u petak, 13. studenoga, u 18 sati projekcijom dokumentarnog filma „Bila jednom Trusina”, koji potpisuju redatelji Matija Ricov i David Pölhe.

Riječ je o hrvatskom dokumentarnom ostvarenju iz 2026. godine, u trajanju od 115 minuta. David Pölhe potpisuje scenarij i montažu, dok je Filip Tadić naveden kao montažer i direktor fotografije. Film je nastao u produkciji Foxhill d.o.o.

Istoga dana u 20.30 sati na rasporedu je „Pamtimo vas – Kusonje 1991.”, dokumentarni film redatelja Marina Sabolovića i Borne Marinića.

Film traje 60 minuta, scenarij potpisuje Marin Sabolović, a producent je Tibor Javurek.

Subota donosi premijeru filma o logoru Negoslavci

Druga večer manifestacije, u subotu 14. studenoga, započinje u 18 sati premijerom dokumentarnog filma „Magistrala ratnog zločina – Logor Negoslavci”.

Redateljica i scenaristica filma je Gordana Pintarić, autor serijala Ivan Turudić, a produkciju potpisuje Hrvatski domoljubni film. Producent je Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije.

Film je snimljen 2026. godine i traje 76 minuta.

Program završava u 20 sati projekcijom dokumentarnog filma „Na prvoj crti – Zadar”, čiji je autor, redatelj i scenarist Borna Marinić.

Riječ je o dokumentarcu iz 2026. godine u trajanju od 76 minuta, nastalom u produkciji Mundomilija d.o.o., uz montažu Mateja Sabe Matičevića.

Kako do besplatnih ulaznica?

Organizatori ističu kako su sve filmske projekcije besplatne, a ulaznice se mogu preuzeti na blagajni kina Cineplexx u City Center one Split.

Moguća je i rezervacija ulaznica putem e-pošte na adresu domovinski@mdrus.info.

Program projekcija

Petak, 13. studenoga 2026.

18.00 – „Bila jednom Trusina” (115 minuta)

20.30 – „Pamtimo vas – Kusonje 1991.” (60 minuta)

Subota, 14. studenoga 2026.

18.00 – „Magistrala ratnog zločina – Logor Negoslavci” – PREMIJERA (76 minuta)

20.00 – „Na prvoj crti – Zadar” (76 minuta)

U sklopu Tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju

„Večeri dokumentarnog filma o Domovinskom ratu” održavaju se u sklopu 13. Tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju, koji organiziraju Muzej Domovinskog rata u Splitu i Hrvatska udruga Benedikt.

Pokrovitelji filmske manifestacije su Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju projekcijama te kroz dokumentarne filmove upoznaju i sačuvaju sjećanja na događaje iz Domovinskog rata.