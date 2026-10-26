U Splitu dvije važne sjednice istoga dana: Prvo Čistoća, a onda i "splitska Fimi medija". Evo o čemu će se raspravljati

Splitske gradske vijećnike u ponedjeljak, 2. studenoga, očekuju dvije tematske sjednice Gradskog vijeća. Prva će biti posvećena poslovanju Čistoće u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, dok će se na drugoj raspravljati o slučaju koji je dio splitske oporbe nazvao "Šutina Fimi medija", a odnosi se na poslove gradskih ustanova i tvrtki s privatnim poduzećima.

Obje sjednice sazvao je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, a održat će se u splitskoj Banovini. Rasprava o Čistoći zakazana je za 9 sati, dok bi ona o "splitskoj Fimi mediji" trebala započeti u 13 sati.

Čistoća ponovno pred vijećnicima: Prošli put nije bilo kvoruma

Tematska sjednica o poslovanju splitske Čistoće trebala se održati još 16. listopada, ali je odgođena zbog nedostatka kvoruma. Od ukupno 31 gradskog vijećnika, tada ih se pojavilo samo devet. Kako je tada izvijestila Dalmacija Danas, Igor Stanišić potvrdio je da se velik broj vijećnika ispričao zbog nedolaska, zbog čega sjednica nije mogla biti održana. Sjednicu je inicirao nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, a tema je poslovanje Čistoće u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, s posebnim naglaskom na sumnje u nepravilnosti, javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave.

U središtu pozornosti našli su se i poslovi nabave biostabilizatora te druge opreme za gospodarenje otpadom.

Podsjetimo, aktualni gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je iznio ozbiljne optužbe na račun pojedinih javnih nabava iz prethodnog mandata, tvrdeći da su ga stručne službe nakon preuzimanja dužnosti upozorile na problematične natječaje. Riječ je o njegovim tvrdnjama, a eventualne nepravilnosti tek treba utvrditi.

"Splitska Fimi medija": Otvara se pitanje poslova povezanih sa Šutinim suradnikom

Druga tematska sjednica, zakazana za 13 sati, bavit će se takozvanim splitskim slučajem Fimi medije.

Riječ je o slučaju koji su posljednjih tjedana otvorili predstavnici stranke Centar, iznoseći sumnje u poslovne odnose gradskih ustanova i tvrtki s privatnim poduzećima koja povezuju s Antonijem Nikolićem, suradnikom gradonačelnika Tomislava Šute. Gradski vijećnik Centra Igor Skoko još je 15. listopada najavio sazivanje tematske sjednice, zahtijevajući da gradska vlast dostavi ugovore, račune, narudžbenice i ostalu dokumentaciju povezanu s poslovima tvrtki Vision Facade i RDI Sound and Light.

Skoko je pritom posebno problematizirao pojedine poslove Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, tvrdeći da su određene usluge plaćane znatno više nego ranije. Iz Centra smatraju da treba utvrditi na koji su način navedene tvrtke dobivale poslove te kakva je u njima bila uloga Antonija Nikolića i gradskih ustanova.

Predstavnici Centra cijeli su slučaj usporedili s poznatom aferom Fimi media. Tako će se 2. studenoga u splitskoj Banovini raspravljati o poslovanju gradske tvrtke tijekom prethodne vlasti, ali i o poslovnim odnosima gradskih ustanova i privatnih poduzeća za vrijeme aktualne gradske uprave.