Sustav javnih bicikala u Splitu nastavlja bilježiti iznimno velik interes. Samo tijekom listopada ostvareno je 42.633 najmova, a mjesec prije oboren je i rekord u broju najmova od uvođenja sustava. Takve brojke potvrđuju da je korištenje javnih bicikala odavno preraslo okvire turističke sezone te da ih građani tijekom cijele godine koriste za odlazak na posao i fakultet, obavljanje svakodnevnih obveza, kupovinu ili rekreaciju.

S obzirom na intenzitet korištenja sustava i velik broj najmova, dio kvarova i oštećenja posljedica je redovite uporabe, što je normalno i očekivano. Takvi se kvarovi u pravilu brzo otklanjaju i bicikle se vraćaju u promet. Potpuno je drugačija situacija kod oštećenja nastalih izrazito neodgovornim ponašanjem ili namjernim uništavanjem imovine, kada je šteta često toliko velika da popravak više nije moguć, pa bicikla trajno izlazi iz sustava.

Samo tijekom listopada u servis je zaprimljeno 370 bicikala, dok ih je tijekom istog mjeseca iz servisa izašlo 327, a dodatnih 40-ak u prvim danima studenoga. Serviseri ih svakodnevno nastoje pregledati, popraviti i vratiti u promet u najkraćem mogućem roku. Dulje izvan sustava ostaju uglavnom bicikle s težim oštećenjima ili one za koje je potrebno nabaviti specifične rezervne dijelove, osobito kod električnih bicikala, gdje dijelovi nisu uvijek odmah dostupni.

Redoviti kvarovi najčešće se odnose na gume, kočnice, brave, rasvjetu i elektroničke komponente, dok potpuno drugačiju kategoriju predstavljaju posljedice neodgovornog korištenja i vandalizma. Među zabilježenim slučajevima nalaze se bicikle ubačene u more, razbijene na postajama, prelomljene napola, ostavljene bez kotača i prekrivene bojom, kao i baterije električnih bicikala namjerno uništavane udaranjem kamenom. U jednom od najekstremnijih slučajeva električna bicikla završila je u moru samo četiri dana nakon puštanja u promet, pri čemu je došlo i do zapaljenja baterije, dok su prošlog tjedna iz mora izvađene još tri bicikle za čiji su nestanak ranije podnesene prijave.

„Velika većina korisnika sustav koristi odgovorno i važno je naglasiti da ovakvu štetu uzrokuju pojedinci. Ipak, posljedice njihova ponašanja osjećaju svi. Sustav javnih bicikala pripada svima nama i zato se prema njemu trebamo odnositi s pažnjom. Kod redovitih kvarova bicikla se popravi i brzo vrati u sustav, ali nakon ovakvih oblika vandalizma ponekad je više nije moguće spasiti. Svaka uništena bicikla zato znači jednu biciklu manje dostupnu svim korisnicima. Pozivamo sve da sustav koriste odgovorno i pomognu nam da bicikle što dulje ostanu u prometu“, poručuju iz Split parkinga.

Za slučajeve krađe, vandalizma i namjernog oštećivanja Split parking podnosi prijave nadležnim institucijama, nakon čega je daljnje postupanje u njihovoj nadležnosti. Čak i kada se naknadno utvrdi odgovornost i šteta naplati, uništena bicikla u međuvremenu više nije dostupna korisnicima.

Važnu ulogu imaju i prijave samih korisnika, zahvaljujući kojima se neispravne ili oštećene bicikle mogu što prije evidentirati i ukloniti iz prometa radi sigurnosti te, kada je to moguće, popraviti i ponovno vratiti u sustav.