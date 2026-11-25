Povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a, 1. prosinca, Udruga za pomoć mladima „HELP“ – Split poziva građane na besplatno testiranje na HIV, hepatitis C i sifilis.

Besplatno testiranje u udruzi HELP dostupno je tijekom cijele godine, a povodom Svjetskog dana AIDS-a provodit će se u produženom radnom vremenu, od 30. studenoga do 3. prosinca 2026. godine, svakodnevno od 9 do 18 sati, na adresi Šetalište Bačvice 10 u Splitu.

Na testiranje je moguće doći bez prethodne najave, no kako bi se izbjegle gužve i čekanje, preporučujemo rezervaciju termina na stranici www.helponline.hr, klikom na gumb „Testiraj se” u gornjem kutu stranice.

HIV, hepatitis C i sifilis mogu dugo biti prisutni bez simptoma. Pravovremeno testiranje omogućuje rano otkrivanje infekcija i uspješno liječenje, dok su danas dostupne i vrlo učinkovite metode prevencije zaraze HIV-om, među kojima su PrEP i PEP. Više o njima građani mogu saznati u stručnom predavanju dostupnom na YouTube kanalu udruge HELP.

Unatoč napretku medicine, stigma, predrasude i strah od rezultata i dalje su prepreke testiranju. Obilježavanjem Svjetskog dana AIDS-a želimo podsjetiti na važnost prevencije, redovitog testiranja i suzbijanja diskriminacije osoba koje žive s HIV-om.

Testiranje je dio redovite brige o zdravlju. Pozivamo građane da odvoje vrijeme za sebe i testiraju se!

Aktivnost se provodi u sklopu programa „HELP ONLINE“ i „Smanjenje štete za područje Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije“. Programske aktivnosti izvode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj objave u isključivoj je odgovornosti Udruge za pomoć mladima „HELP“ – Split i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.