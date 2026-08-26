U SPLITSKU BOLNICU STIGLA SUVREMENA OPREMA ZA PREGLED NAJMLAĐIH PACIJENATA Omogućit će pouzdaniju dijagnostiku i učinkovitije liječenje najmlađih pacijenata

Lijepe vijesti stižu nam iz splitske bolnice i to s dječjeg odjela. Stigla je nova oprema!

Naime, Klinika za pedijatriju KBC-a Split obnovila je endoskopsku opremu u vrijednosti od oko 200 tisuća eura koja uključuje suvremeni endoskopski stup, dva gastroskopa, kolonoskop te dva bronhoskopa. Ova endoskopska oprema splitskim će pedijatrima omogućiti kvalitetnije uvjete za dijagnostiku i liječenje djece. Oprema je nabavljena zahvaljujući donacijama Splitsko-dalmatinske županije, Marka Perkovića Thompsona, Mirkoa Gudelja (Infinite Show) i djelatnika Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Projekt ujedno pokazuje koliko suradnja bolnice, institucija, lokalne zajednice, tvrtki i pojedinaca može pridonijeti podizanju standarda zdravstvene skrbi za najmlađe.

Nova oprema donosi napredniju tehnologiju, pouzdaniju dijagnostiku i učinkovitije liječenje najmlađih pacijenata

Nakon što je oprema i stigla (moramo napomenuti da je dio opreme Klinici uručen početkom godine od strane donatora Tommy i Atlantic grupe), u KBC Split održan je i mali skup zahvale te su tom prigodom uručene i zahvalnice donatorima koji su sudjelovali u projektu.

Predstojnik Klinike Joško Markić naglasio je kako nova oprema predstavlja važno ulaganje u kvalitetu i sigurnost zdravstvene skrbi za djecu.

"Iako su se ove dijagnostičke pretrage i do sada uspješno provodile u Klinici nova oprema donosi napredniju tehnologiju, kvalitetniju optiku i precizniji prikaz što će omogućiti još pouzdaniju dijagnostiku i učinkovitije liječenje najmlađih pacijenata. Želja nam je da Klinika za pedijatriju kao stožerna pedijatrijska ustanova u ovom dijelu Hrvatske nastavi pratiti razvoj suvremene pedijatrijske medicine. Također, da uz unaprjeđenje uvjeta dijagnostike i liječenja dodatno poboljšavamo i uvjete boravka djece i njihovih roditelja kao i samo radno okružje naših zdravstvenih djelatnika", kazao je predstojnik Markić.

Svim donatorima se zahvalio i ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić istaknuvši kako naš zdravstveni sustav nastoji pratiti razvoj medicine i dostupne tehnologije, ali da su za dodatna ulaganja često potrebni i podrška te angažman zajednice.

"Važno je razvijati osjećaj pripadnosti KBC-u Split kao ustanove na koju je oslonjen velik dio stanovništva Dalmacije. Kroz ovakve primjere se gradi povezanost i budi osjećaj zajedničke odgovornosti za opće dobro", rekao je te dodao:

"KBC Split ima vrhunske stručnjake, a suvremena oprema omogućit će im da svoje znanje, iskustvo i predanost još bolje stave u službu pacijenata i njihovih obitelji."

"Želim da na ovom odjelu bude što više osmijeha na licima malih pacijenata i suza radosnica njihovih roditelja"

Kao i uvijek i Splitsko-dalmatinska županija se odaziva ovim hvalevrijednim akcijama koje su usmjerene na pomoć onima kojima je ona i najpotrebnija, a u ovom slučaju to je i najosjetljivija skupina, djeca. Župan Blaženko Boban ovom je prilikom zahvalio pojedicima koji u ovakve projekte ulažu vlastita sredstva, ali i svim djelatnicima Pedijatrije kao i svim ostalim zaposlenicima KBC-a Split.

"Hvala djelatnicima Klinike za pedijatriju, ali i svim zaposlenicima KBC-a Split. Hvala im na njihovom svakodnevnom radu.

Vaša stručnost i predanost posebno se ističe u trenucima velikih nesreća i tragedija kada svojim znanjem i požrtvovnošću spašavate živote. Želim da na ovom odjelu bude što više osmijeha na licima malih pacijenata i suza radosnica njihovih roditelja", zaželio je župan.

Ovo prilikom, na Kliniku za pedijatriju stigao je i poznati pjevač Marko Perković Thompson, ali u ulozi donatora. Njegov sin Ivan je bio pacijent ove Klinike te se prilikom ovog posjeta susreo s brojnim djelatnicima koji su upravo bili uz njegova sina i obitelj u teškim trenucima. Zahvalio im je na pomoći te najavio nastavak suradnje i nove zajedničke aktivnosti usmjerene dobrobiti pacijenata i djelatnika KBC-a Split, ali i podsjetio na ulogu splitske bonice za vrijeme rata.

"Splitska bolnica ima veliku ulogu u životu brojnih naših sugrađana danas no ne smijemo zaboraviti njenu ulogu za vrijeme Domovinskog rata kada je bila najveća ratna bolnica. Stoga nije neobično da gajimo osjećaj pripadnosti i zajedništva", rekao je.

Moramo istaknuti i to da su u akcijama pomoći Klinici za pedijatriju u više su navrata sudjelovali i djelatnici Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Kao predtavnik fakulteta stigao je dekan Ivan Peronja.

"Nova donacija jest zajednički dar zaposlenika koji su dio svojih primanja izdvojili za nabavu opreme. Nadam se da će naš primjer potaknuti i druge sastavnice Sveučilišta u Splitu da se u skladu sa svojim mogućnostima uključe u buduće akcije za potrebe KBC-a Split".