U splitsku bolnicu dovezeni ozlijeđeni mladić i djevojka iz Zmijavaca: 27-godišnjak zadobio teške ozljede

U Zmijavcima kod Imotskog u srijedu, 7. listopada, dogodila se nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 27-godišnji muškarac, dok je ozljede zadobila i njegova vršnjakinja koja mu je pokušala pomoći. Požar je izbio tijekom radova na automobilu ispred obiteljske kuće.

Postaja granične policije Imotski zaprimila je dojavu o požaru osobnog automobila oko 17.35 sati. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, a ozlijeđeni muškarac i žena prevezeni su u Split radi pružanja liječničke pomoći i daljnje obrade.

Policija utvrdila uzrok požara

Policijski službenici iste su večeri, u suradnji s inspektorom zaštite od požara, obavili očevid kojim su utvrđene okolnosti izbijanja vatre.

Prema rezultatima očevida, 27-godišnjak je akumulatorskom bušilicom bušio dijelove podvozja automobila. Pritom je došlo do iskrenja rotora bušilice, a iskra je zapalila benzinske pare.

U požaru je muškarac zadobio teške tjelesne ozljede, dok je 27-godišnjakinja ozlijeđena prilikom pružanja pomoći.

Oboje su prevezeni u Split na daljnje liječenje.