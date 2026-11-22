Klinički bolnički centar Split pokrenuo je postupak nabave za uređenje hodnika u prizemlju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom, na bolničkom lokalitetu Križine.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 40.000 eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 23. studenoga 2026., do 12 sati. Riječ je o jednostavnoj nabavi s javnom objavom poziva.

Radovi u dvije faze

Prema dokumentaciji, projekt obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i elektrotehničke radove na uređenju bolničkog prostora. Posebno je zanimljivo što je predviđeno izvođenje radova u dvije faze, uz prilagodbu radnom vremenu bolničkih odjela. Radovi bi se trebali organizirati i tijekom poslijepodnevnih sati te vikendima, kako bi se smanjilo ometanje svakodnevnog funkcioniranja zdravstvene ustanove.

Dokumentacija predviđa i odgovarajuće mjere zaštite te svakodnevno čišćenje prostora tijekom izvođenja radova.

Za završetak predviđeno 90 dana

Planirano trajanje ugovora iznosi 90 dana. Pri odabiru najpovoljnije ponude neće biti važna isključivo cijena. Ona donosi 80 posto bodova, dok će se preostalih 20 posto odnositi na duljinu jamstvenog roka za izvedene radove i ugrađenu opremu.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda slijedi pregled i ocjena pristiglih ponuda te odgovarajuća odluka naručitelja.