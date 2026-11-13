U Splitsko-dalmatinskoj županiji više od 41.000 ljudi živi s dijabetesom: "Brojke su ogromne, a mnogi ni ne znaju da su bolesni"

Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti, koji se obilježava 14. studenoga, u Splitu se održavaju javnozdravstvene akcije kojima se građane želi upozoriti na važnost ranog otkrivanja dijabetesa i sprječavanja njegovih komplikacija. Edo Meštanek, predsjednik Dijabetičkog društva Split, ističe da na području Splitsko-dalmatinske županije, prema podacima kojima društvo raspolaže, više od 41.000 osoba živi sa šećernom bolešću. Posebno zabrinjava činjenica da dio građana još uvijek nije svjestan svojeg zdravstvenog problema.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti, predstavnici Splitskog dijabetičkog društva i zdravstveni djelatnici okupili su se ispred crkve Gospe od Zdravlja u Splitu, gdje su građanima pružali informacije o dijabetesu, važnosti prevencije i svakodnevnom životu s tom bolešću.

„Postoji velik broj ljudi koji ne znaju da imaju dijabetes”

„Brojke su jako velike. Posljednji službeni podaci kojima raspolažemo pokazuju da na području naše županije imamo više od 41.000 oboljelih”, kazao je Meštanek.

Upozorio je i na takozvanu tamnu brojku, odnosno osobe koje imaju poremećaj regulacije šećera u krvi, ali još nisu dobile dijagnozu.

„Procjenjuje se da je ta brojka oko 25 posto. Riječ je o ljudima koji imaju dijabetes ili inzulinsku rezistenciju, a da toga nisu svjesni”, objasnio je.

Naglasio je kako dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2 nisu ista bolest, iako oba oblika mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

„Oko 90 do 95 posto oboljelih ima dijabetes tipa 2, dok se preostalih pet do deset posto odnosi na dijabetes tipa 1. Nisam liječnik i ne bih želio ulaziti u stručna objašnjenja, ali znam da se te bolesti razlikuju po načinu nastanka, dok posljedice mogu biti vrlo slične”, rekao je.

Dijabetes može godinama oštećivati organizam

Meštanek posebno upozorava na komplikacije koje se mogu razviti ako se šećerna bolest ne otkrije i ne kontrolira na vrijeme.

„Komplikacije mogu zahvatiti različite organe, među ostalim bubrege i oči. Zato se dijabetes tipa 2 često naziva tihim ubojicom jer se posljedice mogu razvijati tijekom duljeg razdoblja”, istaknuo je.

Kod osoba s dijabetesom tipa 1 posebnu opasnost predstavljaju nagle promjene razine glukoze u krvi.

„Ako razina šećera padne prenisko, može nastupiti stanje opasno za život. S druge strane, dugotrajno povišene vrijednosti šećera mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja organizma”, pojasnio je.

Senzori olakšavaju život djeci i roditeljima

Govoreći o napretku tehnologije, Meštanek je izdvojio senzore za kontinuirano praćenje glukoze, koji su posebno korisni osobama s dijabetesom tipa 1.

„Senzor se postavlja na nadlakticu i omogućuje praćenje razine glukoze tijekom 24 sata. Povezan je s aplikacijom na mobilnom telefonu pa u svakom trenutku možete vidjeti vrijednosti”, rekao je.

Dodao je kako takva tehnologija može biti od velike pomoći roditeljima djece s dijabetesom jer im omogućuje praćenje djetetova stanja i pravodobno reagiranje.

„Imam 73 godine i pazim na svoje navike”

Meštanek je podijelio i vlastito iskustvo života sa šećernom bolešću.

„Ujutro normalno doručkujem, popijem kavu i nastojim izbjegavati sve što bi moglo negativno utjecati na moje zdravstveno stanje. Imam 73 godine pa, osim na dijabetes, moram paziti i na neke druge stvari”, kazao je.

Ističe kako su umjerenost u prehrani i redovita tjelesna aktivnost važni dijelovi svakodnevice.

„Najvažnije je ne prejedati se i redovito biti tjelesno aktivan. Šetnja, trčanje ili neki drugi oblik aktivnosti mogu pomoći da se bolest drži pod kontrolom”, poručio je.

Akcije diljem Splita, građanima dostupni savjeti i podrška

Dijabetičko društvo Split tijekom tjedna organiziralo je više aktivnosti u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima i drugim udrugama.

„U utorak smo bili u Županiji, zajedno s udrugom MI, u srijedu na Zapadnoj obali, a jučer u Banovini. Danas smo ovdje”, rekao je Meštanek tijekom akcije ispred crkve Gospe od Zdravlja.

Posebno je zahvalio djelatnicima Doma zdravlja i patronažnoj službi na suradnji.

Najavio je i dodatnu aktivnost namijenjenu djeci s dijabetesom tipa 1, koja bi se trebala održati u subotu od 10 sati do podneva.

Građanima su tijekom akcije bile ponuđene i jabuke i mandarine, a Meštanek je zahvalio svima koji podržavaju rad društva.

„U ovom gradu ima jako puno dobrih ljudi koji prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i žele pomoći”, kazao je.

„Dijagnoza nije kraj života, ali navike se moraju promijeniti”

Jedna od najvažnijih poruka Splitskog dijabetičkog društva odnosi se na podršku osobama koje su tek saznale da imaju šećernu bolest.

„Pozivam sve ljude koji imaju problema s dijabetesom da nam se jave. Možemo im dati savjet, reći kome se trebaju obratiti i uputiti ih na odgovarajuće mjesto”, istaknuo je Meštanek.

Posebno je naglasio koliko prva dijagnoza može biti emocionalno zahtjevna.

„Nije jednostavno suočiti se s takvom dijagnozom. Međutim, život u tom trenutku nije prestao. Potrebno je promijeniti određene navike i naučiti živjeti s bolešću”, poručio je.

Poziv nadležnima: „Moramo djelovati što prije”

Meštanek smatra da rast broja oboljelih zahtijeva snažniji odgovor zdravstvenog sustava i donositelja odluka.

Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj više od 500.000 ljudi živi s dijabetesom, a upozorava i na velik broj onih kojima bolest još nije dijagnosticirana.

„Vrlo brzo mogli bismo se naći u situaciji da nam broj stanovnika pada, a broj oboljelih raste”, rekao je.

Pozvao je odgovorne da ubrzaju aktivnosti na nacionalnom programu borbe protiv dijabetesa.

„Time ćemo pomoći oboljelima, ali i ostvariti velike uštede u zdravstvenom sustavu. Ako smanjimo troškove liječenja komplikacija, više će sredstava ostati za poboljšanje zdravstvene skrbi”, istaknuo je.

Njegova je završna poruka jasna: šećernu bolest važno je otkriti što ranije, a oboljelima osigurati informacije, podršku i uvjete za kvalitetan život.