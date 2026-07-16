U splitski zatvor stigao novi "gost": Ima 49 godina i sedam puta je prijavljivan

Policijski službenici su u noći sa srijede na četvrtak, 15. srpnja oko 1:40 sati, u Splitu, u Zagrebačkoj ulici, zaustavili 49-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,35 g/kg alkohola u organizmu.

Daljnjim postupanjem policija je utvrdila kako vozač upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije, kao i da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole još 8. travnja 2026. godine.

Vozač je uhićen te je u žurnom postupku priveden na sud.

Kako je utvrđeno da se radi o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja, koji je u posljednje četiri godine čak sedam puta prijavljivan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i drugih prometnih prekršaja, policija je predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana te novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.260 eura.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od šest dana, nakon čega je predan u zatvor.