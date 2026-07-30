U splitski zatvor doveden 33-godišnjak: Bježao je od policije i napravio kaos na cesti

Policijski službenici u utorak, 28. srpnja 2026. godine oko 22.40 sati na području općine Prgomet zaustavili su 33-godišnjeg vozača koji je počinio niz teških prometnih prekršaja.

Policija je uočila osobno vozilo bez istaknutih registarskih pločica te vozaču izdala naredbu za zaustavljanje. No, on se oglušio na naredbu i nastavio vožnju, tijekom koje je pretjecao kolonu vozila preko pune uzdužne crte te prošao kroz raskrižje dok je za njegov smjer kretanja bilo uključeno crveno svjetlo.

Nakon što su ga policijski službenici zaustavili, utvrđeno je da vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez važeće vozačke dozvole. Također je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a vozilu je prometna dozvola istekla prije više od 15 dana.

Vozač je odbio i ispitivanje prisutnosti alkohola u organizmu te preliminarno testiranje na prisutnost droga.

Muškarac je uhićen, vozilo mu je oduzeto, a potom je u žurnom postupku priveden na sud. Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora, zabrani upravljanje vozilom B kategorije na dvije godine te da mu se vozilo trajno oduzme.

Riječ je o višestrukom počinitelju kaznenih djela i prometnih prekršaja. Prema policijskim podacima, ranije je prijavljivan zbog kaznenih djela s elementima nasilja, imovinskih kaznenih djela, kaznenih djela u cestovnom prometu te djela povezanih sa zlouporabom droga. Također je tri puta pravomoćno kažnjen zbog teških prometnih prekršaja.

U siječnju ove godine policija je protiv njega postupala na području Splita, kada je utvrđeno da je počinio čak sedam teških prometnih prekršaja. Tada mu je također oduzeto vozilo, odveden je na sud i određeno mu je zadržavanje.

Sud mu je i ovoga puta odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.