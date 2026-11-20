Obnova flote specijaliziranih plovila važan je preduvjet za sigurno i učinkovito održavanje pomorske signalizacije, a upravo je to u pozadini nove nabave koju provodi Plovput. Ova državna tvrtka pokrenula je postupak nabave potpuno nove operativne brodice procijenjene vrijednosti 400.000 eura bez PDV-a.

Prema dostupnim podacima, plovilo mora biti novo, potpuno opremljeno i spremno za namjensku uporabu, a mjesto isporuke bit će splitski akvatorij. Rok za dostavu ponuda istječe 3. prosinca u 10 sati, čime će se otvoriti put izboru brodice koja bi trebala ojačati operativne sposobnosti tvrtke zadužene za sigurnost plovidbe.

Zašto su ovakva plovila važna

Kada se govori o sigurnosti na moru, javnost najčešće prvo pomisli na svjetionike, oznake plovnih putova i signalizaciju koju pomorci svakodnevno koriste. No iza tog sustava stoji zahtjevan operativni posao koji traži specijalizirana plovila, tehniku i ljudstvo. Upravo zato nabava nove brodice nije sporedna vijest, nego ulaganje u infrastrukturu koja je ključna za siguran pomorski promet.

Plovput takva plovila koristi za različite zadatke na svojim plovnim područjima, od intervencija i održavanja do tehničke podrške na moru. U praksi, to znači da operativna brodica mora biti pouzdana, prilagođena svakodnevnom radu i dovoljno svestrana za niz terenskih zadataka.

Nastavak modernizacije flote

Nova nabava dolazi nakon što se i ranije govorilo o jačanju operativne flote. Upravo zato bit će zanimljivo vidjeti kako će se novo plovilo razlikovati od prethodno isporučenih radnih brodica te zamjenjuje li neku stariju jedinicu ili predstavlja dodatno proširenje kapaciteta.

Za javnost je to prilika da dobije bolji uvid u manje vidljivi dio pomorskog sustava. Naime, iako građani svakodnevno vide trajekte, brodice i marine, puno rjeđe imaju priliku saznati kako izgleda logistika održavanja plovnih oznaka i ostalih elemenata sigurnosti na moru.

Split kao operativno središte

Činjenica da je mjesto isporuke predviđeno u splitskom akvatoriju dodatno naglašava ulogu Splita kao važnog pomorskog središta. Grad i njegov akvatorij prirodna su operativna baza za niz poslova koji se odnose na srednjodalmatinsko područje, a svaka nova brodica tog tipa znači i veću spremnost za rad na terenu.

Ulaganja u specijalizirana plovila možda ne izazivaju jednaku pažnju kao velike luke ili novi trajekti, ali njihova vrijednost za sigurnost i funkcioniranje pomorskog prometa iznimno je velika.

JESTE LI ZNALI? Plovput upravlja sustavom pomorske signalizacije duž hrvatske obale, uključujući svjetionike i brojne oznake na moru bez kojih bi plovidba u složenom jadranskom akvatoriju bila znatno rizičnija.