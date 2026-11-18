Umjetnička akademija u Splitu priprema značajno ulaganje u glazbene instrumente namijenjene nastavi i radu svojih studijskih programa. U postupku javne nabave ukupne procijenjene vrijednosti 128.700 eura bez PDV-a predviđena je nabava više vrsta instrumenata, od koncertnog klavira i akustičnih pijanina do puhačkih i tradicijskih glazbala.

Posebno se ističe koncertni klavir, za koji je predviđena vrijednost od čak 64.000 eura bez PDV-a, što je gotovo polovica ukupne vrijednosti nabave. Za instituciju u kojoj se obrazuju budući profesionalni glazbenici kvaliteta instrumenata ima veliku važnost jer se na njima odvijaju svakodnevna nastava, vježbanje, stručni ispiti i umjetničko usavršavanje.

Koncertni klavir najveća je stavka

Nabava je podijeljena u pet grupa, a financijski najveća odnosi se na studijski program glasovira. Za novi koncertni klavir predviđeno je 64.000 eura bez PDV-a, pri čemu se ponude neće vrednovati isključivo prema cijeni. Kriteriji uključuju i jamstveni rok te broj redovitih besplatnih ugađanja i servisa, što pokazuje da se uz početnu cijenu uzimaju u obzir i uvjeti održavanja instrumenta.

Za koncertni klavir cijena nosi 70 posto ukupnih bodova, jamstveni rok 15 posto, a dodatnih 15 posto odnosi se na ponuđena besplatna ugađanja i servise. Takav pristup važan je kod instrumenata koji zahtijevaju redovito stručno održavanje kako bi tijekom duljeg razdoblja zadržali potrebnu kvalitetu zvuka i mehaničku pouzdanost.

Instrumenti za gudače, puhače i mandoliniste

Za studijski program gudača i gitare predviđena je nabava uspravnog akustičnog pijanina procijenjene vrijednosti 13.000 eura. Dodatna grupa, namijenjena akustičnim pijanima za potrebe više studijskih programa, vrijedna je 22.000 eura, dok se za potrebe studijskog programa puhača planira nabava instrumenata u vrijednosti 24.700 eura.

Posebno zanimljiv dio nabave odnosi se na baroknu mandolinu i bas mandolu, instrumente za koje je predviđeno ukupno 5.000 eura bez PDV-a. Njihovo uključivanje u natječaj pokazuje širinu glazbenog obrazovanja koje obuhvaća različita izvođačka područja, od klasične koncertne literature do specifičnih oblika glazbene interpretacije.

Zašto je kvaliteta instrumenata toliko važna?

Za razliku od dijela druge nastavne opreme, glazbeni instrumenti izravno utječu na mogućnost razvoja izvođačkih sposobnosti studenata. Kvalitetan koncertni klavir, primjerice, mora omogućiti preciznu kontrolu tona, dinamike i artikulacije, što je osobito važno tijekom studija i pripreme javnih nastupa.

Kod akademskog glazbenog obrazovanja nije važna samo dostupnost instrumenta nego i njegovo redovito održavanje te odgovarajuća tehnička svojstva. Zbog toga ovakva ulaganja treba promatrati u kontekstu dugoročnog razvoja nastavnih uvjeta i kvalitete umjetničkog obrazovanja, a ne samo kroz cijenu pojedinog glazbala.

Rok za ponude istječe 19. studenoga

Postupak nabave objavljen je 26. listopada 2026., a ponude se mogu dostaviti do četvrtka, 19. studenoga, u 12 sati. Predviđeno trajanje ugovora iznosi 60 dana od obostranog potpisa, dok će konačna vrijednost nabave biti poznata nakon odabira ponuda.

Ostaje otvoreno pitanje koliko su stari instrumenti koje Akademija trenutačno koristi, hoće li dio nove opreme zamijeniti postojeće glazbalo te koliko će studenata izravno imati koristi od ulaganja. Također bi bilo zanimljivo doznati hoće li novi koncertni klavir biti korišten i za javne nastupe i koncerte.